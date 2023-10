Ο... σεληνιασμένος Βαγγέλης Παυλίδης έκανε το πρώτο του χατ τρικ στην τρέχουσα σεζόν και οδήγησε την Άλκμααρ στη νίκη επί της Χέρενφεν με 3-0.

Ο τρομερός Βαγγέλης Παυλίδης «υπέγραψε» την εντός έδρας νίκη της Άλκμααρ επί της Χέρενφεν με 3-0. Ο διεθνής σέντερ φορ πέτυχε γκολ για ένατη διαδοχική αγωνιστική της Eredivisie και παραμένει στο κυνήγι του θρυλικού Γιόχαν Κρόιφ.

Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 11' και στο 59' διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του. Ο Ντε Βιτ έβγαλε τη σέντρα, ο Παυλίδης κατέβασε την μπάλα και εκτέλεσε για το 2-0. Στο 76' ο Σουγκαβάρα γύρισε την μπάλα και ο διεθνής σέντερ φορ διαμόρφωσε το τελικό σκορ, με το 14ο γκολ του σε 15 εμφανίσεις.

H δεύτερη Άλκμααρ έφτασε τους 25 βαθμούς και είναι στο +2 από την Φέγενορντ και στο -2 από την πρωτοπόρο Αϊντχόφεν.

