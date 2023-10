Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε για έβδομη διαδοχική αγωνιστική στην αναμέτρηση της Άλκμααρ με τη Φορτούνα Σιτάρντ του Δημήτρη Σιόβα, ο οποίος έβαλε αυτογκόλ.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι... on fire! Στο 47ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης της Άλκμααρ με τη Φορτούνα Σιτάρντ μετά από λάθος ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων ο διεθνής Έλληνας σέντερ φορ βγήκε σε θέση βολής, πέρασε τον τερματοφύλακα και πλάσαρε σε κενή εστία για το 2-0.

Ο 24χρονος επιθετικός έκανε το... 7/7 στη Eredivisie, καθώς έχει ματώσει τα δίχτυα σε όλες τις αγωνιστικές μέχρι στιγμής. Συνολικά έχει εννέα γκολ σε επτά εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της Ολλναδίας.

Για τη Φορτούνα Σιτάρντ ο Δημήτρης Σιόβας ήταν βασικός και αναντικατάστατος. Στο 82' στην προσπάθεια του να διώξει με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 3-0.

RUBEN VAN BOMMEL 🇳🇱(2004) FORCES A DIMITRIOS SIOVAS OWN-GOAL FOR THE THIRD!!!

LIKE FATHER, LIKE SON!

📽️ @DutchLeagues pic.twitter.com/rml046ZVGZ