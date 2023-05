Ο «αρχιτέκτονας» των Νέων της Άλκμααρ στο Gazzetta: «Εμμένουμε στο όραμα που ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια ο σύλλογος» (vids)

Η ομάδα Νέων της Άλκμααρ κατάφερε να κατακτήσει για πρώτη φορά το UEFA Youth League (Champions League στους Νέους) και ο προπονητής, Γιαν Σιέρκσμα μίλησε στο Gazzetta για το μυστικό της επιτυχίας.

Ήταν η σεζόν των... εκπλήξεων το φετινό UEFA Youth League όπου είδαμε μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που έμειναν εκτός από αρκετά νωρίς στο τουρνούα. Κάπως έτσι, στον τελικό της Γενεύης δεν είδαμε ούτε την Μπαρτσελόνα, ούτε τη Μάντσεστερ Σίτι, ούτε καν την περσινή πρωταθλητρία Μπενφίκα που είχε... σαρώσει. Αντιθέτως είδαμε την Άλκμααρ κόντρα στην αξιόμαχη Χάιντουκ Σπλιτ, με τον ολλανδικό σύλλογο όχι απλώς να νικάει αλλά να... θριαμβεύει με το ευρύ 5-0.

Η ομάδα που πέταξε εκτός με τη σειρά τις Σάμροκ Ρόβερς, Ερυθρό Αστέρα, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Σπόρτινγκ Λισσαβόνας για να κλείσουν μία θέση στο μεγάλο ραντεβού. Η κατάκτηση του τροπαίου ήταν η πρώτη στην ιστορία του κλαμπ με τον Γιαν Σιέρκσμα να είναι ο... αρχιτέκτωνας από την άκρη του πάγκου που οδήγησε τον σύλλογο μέχρι την κορυφή του τουρνουά.

Ο 38χρονος κόουτς μετά την επιτυχία με τους Νέους αλλά και το έργο που έχει με την Κ18 εδώ και 2,5 χρόνια, πήρε τη δική του επιβράβευση από την διοίκηση καθώς θα προβιβαστεί στην δεύτερη ομάδα της Άλκμααρ που αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στο Gazzetta και μίλησε για την επιτυχία των παικτών του, τη φιλοσοφία στις ακαδημίες του ολλανδικού κλαμπ και τους στόχους που έχει για τους ποδοσφαιριστές του.

- Πώς νιώθετε αρχικά για αυτή την επιτυχία; Τι σημαίνει για εσάς και τον σύλλογο η κατάκτηση του UEFA Youth League;

«Είναι μια μεγάλη επιτυχία για τον σύλλογο, την ομάδα και το προπονητικό τιμ. Γράψαμε ιστορία και με αυτόν τον τίτλο και έχουμε μπει στον χάρτη σε διεθνές επίπεδο περισσότερο από ό,τι ήμασταν ήδη».

- Ποιο ήταν το κλειδί αυτής της επιτυχίας;

«Υπάρχει πολύ καλό ομαδικό πνεύμα στην ομάδα. Κάθε παίκτης βάζει την ομάδα πάνω από οτιδήποτε άλλο. Έχουμε αποδειχθεί ευέλικτοι τακτικά και μπορέσαμε να παίξουμε πολλές παραλλαγές εξαιτίας αυτού. Κάπως, όλοι οι παίκτες μπόρεσαν να διαπρέψουν στην ομάδα».

Jan Sierksma, who led AZ to the UEFA Youth League title, is the new manager of Jong AZ. pic.twitter.com/L10Yhla0Ea