Οι οπαδοί της Φέγενορντ μπορούν να ονειρεύονται ξανά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά τη νίκη με 3-2 στο Άμστερνταμ επί του Άγιαξ στο ντέρμπι της Ολλανδίας.

Η Φέγενορντ πήρε το ντέρμπι εκτός έδρας με τον Άγιαξ με 3-2 και μάλιστα με ανατροπή του σκορ. Μετά τον θρίαμβο στο Άμστερνταμ, η oμάδα του Άρνε Σλοτ είναι μπροστά στη βαθμολογία με έξι βαθμούς από τους πρωταθλητές Ολλανδίας, οκτώ αγωνιστικές πριν το φινάλε και όλοι στο Ρότερνταμ ονειρεύονται πρωτάθλημα ξανά, μετά από έξι χρόνια «ξηρασίας».

Η Φέγενορντ πανηγύρισε για τελευταία φορά τον τίτλο τη σεζόν 2016-17 και αυτό ήταν το πρώτο και μοναδικό πρωτάθλημα της στον 21ο αιώνα. Το προηγούμενο ήταν το 1999! Η ομάδα από το Ρότερνταμ, μετά τον θρίαμβο επί του Αίαντα είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο, την περασμένη σεζόν έφτασε και στον τελικό του Conference League όπου και τον έχασε από τη Ρόμα.

Η πόλη του Ρότερνταμ αρνείται να κοιμηθεί τις τελευταίες ώρες, μετά τη χτεσινή (19/3) σπουδαία νίκη κόντρα στον «μισητό» αντίπαλο με τις εικόνες να μιλάνε από μόνες τους στα παρακάτω βίντεο:

