Προσωρινή διακοπή στην αναμέτρηση της Γκο Αχέντ Ιγκλς με την Τβέντε. Οι Αετοί προηγήθηκαν με 2-0 σε 16 λεπτά και ακολούθησε ένταση με πυροτεχνήματα των γηπεδούχων προς την εξέδρα των φιλοξενούμενων, οι οποίοι απάντησαν ρίχνοντας καρέκλες και διάφορα αντικείμενα στον τερματοφύλακα της Γκο Αχέντ Ιγκλς. Το παιχνίδι συνεχίστηκε μετά από περίπου μισή ώρα.

