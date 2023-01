Οι πέντε στιγμές που ο Απόστολος Βέλλιος προσέφερε θέαμα αποφασίζοντάς να... ντυθεί Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Ο 31χρονος Έλληνας επιθετικός έκανε στο τελευταίο του ματς με την Τσβόλε μία ανεπανάληπτη ασίστ με τακουνάκι και με την ευκαιρία που μας προσέφερε αυτή συγκεντρώσαμε τις πέντε στιγμές που εκείνος μας θύμησε με τις ενέργειές του τον μεγάλο Σουηδό επιθετικό, που ξεχωρίζει για τις εμπνεύσεις του.

Ως πρώτη θα βάλουμε εκείνη που έχει και την μεγαλύτερη διάκριση, δηλαδή το γκολ του με την Λαμία, όταν αγωνιζόταν με την φανέλα του Ατρομήτου, το οποίο αναδείχθηκε και γκολ της χρονιάς στην Superleague τη σεζόν 2019-2020.

Ήταν το 79ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο να χάνει με 2-1 από την Λαμία εκτός έδρας, όταν ο Βέλλιος δέχθηκε την σέντρα στα όρια της περιοχής, κοντρόλαρε την μπάλα με τρόπο που κατέδειξε το τι θα ακολουθήσει και στην συνέχεια εκτέλεσε από τα όρια της περιοχής μ' ένα τρομερό ψαλίδι κερδίζοντας τον θαυμασμό των ανθρώπων της ομάδας του Περιστερίου και τον σεβασμό των αντιπάλων του.



Αυτό δεν ήταν το μοναδικό θεαματικό γκολ που πέτυχε ο 31χρονος Έλληνας σέντερ φορ όσο βρισκόταν στον Ατρόμητο. Σε παιχνίδι στο Περιστέρι κόντρα στον Άρη, έκανε κάτι σαν ψαλίδι-γυριστό. Το «αστέρι» είχε κερδίσει κόρνερ, έγινε το γέμισμα προς την περιοχή και ο Βέλλιος αντιλαμβανόμενος την πορεία της μπάλας προσπάθησε να σταματήσει το τρέξιμό του για να πάρει καλή θέση και να εκτελέσει. Τελικά «μπουρδουκλώθηκε» με τον αμυντικό του Άρη που τον μάρκαρε, όμως πέφτοντας κατόρθωσε να εκτελέσει στην κίνηση μ' έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Δεν ήταν όμως μόνο οι ελληνικές ομάδες που «τιμωρήθηκαν» από τις τρομερές του εμπνεύσεις. Όταν βρισκόταν στη Νότιγχαμ Φόρεστ σκόραρε μ' ένα εκπληκτικό «ψαλιδάκι» απέναντι στη Ρόδεραμ. Η σέντρα έγινε στην μεγάλη περιοχή, ακολούθησαν μία κεφαλιά κι ένα τακουνάκι που κράτησαν την μπάλα «ζωντανή» μέσα στην μεγάλη περιοχή της Ρόδεραμ και στην συνέχεια ήρθε ο Απόστολος Βέλλιος με υπέροχο «ψαλιδάκι» του για να σκοράρει και να δώσει προβάδισμα στην ομάδα στο 85ο λεπτό. Μάλιστα, το συγκεκριμένο τέρμα το ψήφισαν οι φίλαθλοι των «tricky trees» ως το γκολ της σεζόν για την ομάδα τους.

⚽️ #NFFC supporters have voted the overhead kick from Apostolos Vellios against @OfficialRUFC as the club’s Goal of the Season. pic.twitter.com/mmGzwK3Uvi