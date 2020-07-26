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«Ο Φαν'τ Σιπ είδε τον Ρότα»

«Ο Φαν'τ Σιπ είδε τον Ρότα»

«Ο Φαν'τ Σιπ είδε τον Λότα»

Ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδος είδε ένα φιλικό της Φορτούνα Σιτάρντ, με το βλέμμα στραμμένο στον 23χρονο μπακ της 

Την ευκαιρία για... κατασκοπεία είχε χθες (25/7) ο Τζον Φαν'τ Σιπ, καθώς βρέθηκε στη χώρα του και είδε από κοντά το φιλικό της Φορτούνα Σιτάρντ με την Ντόχερτ. Οπως μάλιστα σημειώνουν τα ολλανδικά ΜΜΕ, ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδος δεν πήγε απλά να δει μπάλα, όμως είχε στραμμένο το βλέμμα του στον Λάζαρο Ρότα.
 
Γεννημένος στην Κατερίνη, ο 23χρονος πλέον δεξιός μπακ παίζει από το 2018  στο εξωτερικό και τον Γενάρη πήγε στη Φορτούνα Σιτάρντ.  Μέχρι τη διακοπή λόγω κορονοϊού έπαιξε σε 5 ματς του εκεί πρωταθλήματος και μάλιστα τα δύο ήταν ως αριστερός οπισθοφύλακας με «ανάποδο» πόδι. 
 
Ετσι ο Φαν'τ Σιπ, πάντα σύμφωνα με τους συμπατριώτες του, θέλησε να τον τσεκάρει εν δράση και μάλιστα στο φιλικό (η ομάδα του κέρδισε 2-1) ξεκίνησε βασικός.  
 
 

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