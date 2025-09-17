Η εκπληκτική Γκρίμσμπι της League Two άφησε εκτός και την Σέφιλντ Γουένσντεϊ πετώντας για τους «16» του League Cup. Μαζί της οι Μπρέντφορντ και Κρίσταλ Πάλας που πήραν στα πέναλτι το εισιτήριο.

Μετά την ιστορική και σπουδαία πρόκριση απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Γκρίμσμπι έκανε ξανά το... θαύμα της στο League Cup! Αυτή τη φορά αφήνοντας εκτός συνέχειας την Σέφιλντ Γουένσντεϊ της Championship, αφού τη νίκησε εκτός έδρας (0-1) χάρη στο τέρμα του Κάμπια στο 48' και πήρε το εισιτήριο για την τέταρτη φάση της διοργάνωσης.

Στους «16» θα βρεθεί και η Μπρέντφορντ. Οι Μέλισσες μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας απέναντι στην Άστον Βίλα, προκρίθηκαν τελικά μέσω της διαδικασίας των πέναλτι με 4-2. ΜακΓκιν και Κας οι «μοιραίοι» για την ομάδα του Ουνάι Έμερι που αποχαιρέτησε τη διοργάνωση από νωρίς.

Δραματική πρόκριση πήρε και η Κρίσταλ Πάλας επί της Μίλγουολ. Η τελευταία σκόραρε στο 90+1' στέλνοντας το ματς στα πέναλτι με το ματς να λήγει 1-1. Οι Αετοί ήταν αλάνθαστοι από τα έντεκα βήματα επικρατώντας 4-2.