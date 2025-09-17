League Cup: Η Γκρίμσμπι έδωσε συνέχεια στο όνειρο, προκρίσεις για Μρπέντφορντ και Πάλας

Άρτεμις Κλεφτάκη
grimsby_efl

bet365

Η εκπληκτική Γκρίμσμπι της League Two άφησε εκτός και την Σέφιλντ Γουένσντεϊ πετώντας για τους «16» του League Cup. Μαζί της οι Μπρέντφορντ και Κρίσταλ Πάλας που πήραν στα πέναλτι το εισιτήριο.

Μετά την ιστορική και σπουδαία πρόκριση απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Γκρίμσμπι έκανε ξανά το... θαύμα της στο League Cup! Αυτή τη φορά αφήνοντας εκτός συνέχειας την Σέφιλντ Γουένσντεϊ της Championship, αφού τη νίκησε εκτός έδρας (0-1) χάρη στο τέρμα του Κάμπια στο 48' και πήρε το εισιτήριο για την τέταρτη φάση της διοργάνωσης.

Στους «16» θα βρεθεί και η Μπρέντφορντ. Οι Μέλισσες μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας απέναντι στην Άστον Βίλα, προκρίθηκαν τελικά μέσω της διαδικασίας των πέναλτι με 4-2. ΜακΓκιν και Κας οι «μοιραίοι» για την ομάδα του Ουνάι Έμερι που αποχαιρέτησε τη διοργάνωση από νωρίς.

Δραματική πρόκριση πήρε και η Κρίσταλ Πάλας επί της Μίλγουολ. Η τελευταία σκόραρε στο 90+1' στέλνοντας το ματς στα πέναλτι με το ματς να λήγει 1-1. Οι Αετοί ήταν αλάνθαστοι από τα έντεκα βήματα επικρατώντας 4-2.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EFL CUP Τελευταία Νέα