Ελληνική «μάχη» στον 3ο γύρο του League Cup, με τον Κώστα Τσιμίκα να ξεκινάει βασικός για τη Λίβερπουλ, ενώ o Ντίνος Μαυροπάνος βρίσκεται στον πάγκο της Γουέστ Χαμ.

Λίβερπουλ και Γουέστ Χαμ διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στον 3ο γύρο του League Cup (25/09, 22:00), με το «Άνφιλντ» να φιλοξενεί την αναμέτρηση.

Για την ομάδα του Άρνε Σλοτ βασικός βρίσκεται ο Κώστας Τσιμίκας, στην 4η φετινή του συμμετοχή με τη φανέλα των Reds. Ο Έλληνας μπακ έχει τρεις εμφανίσεις στην Premier League και άλλη μία στο Champions League.

The Reds to take on West Ham United 👊 #LIVWHU