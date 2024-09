Σε μία υπέροχη κίνηση προχώρησε η Νιούκαστλ δωρίζοντας 15.000 λίρες στη Γουίμπλεντον για να φτιάξει τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της, μετά τις πρόσφατες καταστροφές από τις πλημμύρες.

Το «Cherry Red Records Stadium» της Γουίμπλεντον υπέστη σοβαρές ζημιές στον αγωνιστικό χώρο, μετά τη βροχή που έπληξε την περιοχή και είχε ως συνέπεια την καταστροφή μέρους του γηπέδου.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την αναβολή της αναμέτρησης Γουίμπλεντον-Νιούκαστλ (24/09) για τον τρίτο γύρο του League Cup, ενώ το ματς θα διεξαχθεί τελικά στο «St. James' Park» της Νιούκαστλ, την 1η Οκτωβρίου.

Κάπως έτσι, οι φίλαθλοι της Γουίμπλεντον προχώρησαν στη δημιουργία μίας σελίδας προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για να φτιαχτεί ξανά ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου. Και η Νιούκαστλ αποφάσισε να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή! Δώρισαν στην αντίπαλό τους ένα ποσό της τάξεως των 15.000 λιρών και μάλιστα, το 45% των εσόδων από το ματς αυτό θα πάει στα ταμεία της Γουίμπλεντον.

