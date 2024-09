Αναβολή στο ματς της Γουίμπλεντον με τη Νιούκαστλ για τον τρίτο γύρο του League Cup, αφού οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο «Cherry Red Records Stadium».

Οι σοβαρές πλημμύρες που έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας τη River Wandle προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο «Cherry Red Records Stadium», γεγονός που έφερε και την αναβολή της αναμέτρησης τηςμε τη(24/9). Ετσι, ο αγώναςθα διεξαχθεί στο «St James’ Park» την επόμενη εβδομάδα. Οι συνέπειες είναι τόσο άσχημες που οι οπαδοί της γηπεδούχου δημιούργησαν μια σελίδα προσφορών για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πλημμύρας. Το θετικό είναι, πως ένας αγώνας «θα μπορούσε να δώσει τεράστια οικονομική ώθηση στη, μιας και οι θεατές θα ξεπεράσουν τους 40.000. Οι γηπεδούχοι και οι φιλοξενούμενοι έχουν εγγυημένα μερίδιο 45% στα έσοδα από τα εισιτήρια στο Carabao Cup.

My drone footage of the #AFCWimbledon pitch earlier #golfcourse pic.twitter.com/EbgOEbQrHw