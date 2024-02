Πιρς Μόργκαν για Κλοπ: «Αν το να κατακτήσεις το Λιγκ Καπ σε κάνει να κλαις, τότε ήρθε η ώρα να πας παρακάτω»

Ο γνωστός Βρετανός δημοσιογράφος Πιρς Μόργκαν έκανε ένα μάλλον εριστικό σχόλιο για τον Γιούργκεν Κλοπ μετά την κατάκτηση του Λιγκ Καπ.

Ο Πιρς Μόργκαν -που θυμίζουμε έγινε ευρέως γνωστός μετά την συνέντευξη που πήρε στον Κριστιάνο Ρονάλντο- επικρίθηκε έντονα από τους οπαδούς στα social media για το σχόλιο που έκανε με στόχο τον προπονητή της Λίβερπουλ Γιούργκεν Κλοπ μετά την κατάκτηση του Λιγκ Καπ κόντρα στην Τσέλσι.

Οι Reds επικράτησαν των «μπλε» με 1-0 χάρη στο γκολ του Φαν Ντάικ, σε ένα ματς στο οποίο παρότι φαβορί τυπικά αγωνίστηκαν με πολλές απώλειες [τελείωσαν το αμτς με πέντε παίκτες κάτω των 21 ετών] και αυτό έδωσε μια παραπάνω δυναμική στην επικράτησή τους. Μάλιστα ο ίδιος ο Κλοπ στην συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι, χαρακτήρισε το τρόπαιο το πιο ξεχωριστό στην καριέρα του.

Για τον Μόργκαν όμως δεν είχε τόσο μεγάλη αξία, αν κρίνουμε από το σχόλιο που έκανε αναρτώντας παράλληλα μια φωτογραφία του Γερμανού τεχνικού εμφανώς συγκινημένου. Συγκεκριμένα έγραψε στο προφίλ του στο twitter: «Αν η κατάκτηση του Carabao Cup σε κάνει να κλαις, είναι σίγουρα καιρός να προχωρήσεις».

If winning the Carabao Cup makes you cry, it’s definitely time to move on. pic.twitter.com/1m8O4TcS2U