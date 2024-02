Ο Γιούργκεν Κλοπ χαρακτήρισε τον θρίαμβο της Λίβερπουλ στο Carabao Cup ως το πιο ιδιαίτερο τρόπαιο της 23χρονης καριέρας του!

Η Λίβερπουλ εξαντλήθηκε στον τελικό κόντρα στην Τσέλσι και ο Γιούργκεν Κλοπ κλήθηκε να διαχειριστείς κι άλλο πρόβλημα τραυματισμού όταν ο Ράιαν Χράφενμπερχ αποχώρησε με φορείο μετά από 28 λεπτά αγώνα, μετά από ένα κακό τάκλιν του Μοϊσέ Καϊσέδο. Ο Γουατάρου Εντο άφησε επίσης το «Γουέμπλεϊ» με πατερίτσες έχοντας τραυματιστεί στον αστράγαλο σε ένα τάκλιν με τον ίδιο μέσο της Τσέλσι. Ο Κλοπ τελείωσε τον τελικό με τους άπειρους νεαρούς Ντανς, ΜακΚόνελ, Κλαρκ και Τζάρελ Κουάνσα στον αγωνιστικό χώρο. Όμως οι Reds με την κεφαλιά του Φαν Ντάικ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κώστα Τσιμίκα πήραν μια μεγάλη νίκη και πανηγύρισαν με την ψυχή τους το τρόπαιο.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος ανέβηκε στο βάθρο για να σηκώσει την κούπα με τον Φαν Ντάικ, στην τελευταία του σεζόν ως τεχνικός της ομάδας είπε: «Αυτό που βλέπουμε εδώ σήμερα είναι εξαιρετικό. Μπορεί να μην το ξαναδούμε ποτέ. Αυτά δεν γίνονται στο ποδόσφαιρο. Μου είπαν ότι υπάρχει μια αγγλική φράση - δεν κερδίζεις τρόπαια με παιδιά, δεν το ήξερα αυτο. Σε περισσότερα από 20 χρόνια είναι εύκολα το πιο ξεχωριστό τρόπαιο που έχω κερδίσει ποτέ. Είναι απολύτως εξαιρετικό. Μερικές φορές οι άνθρωποι με ρωτούν αν είμαι περήφανος για πράγματα και είναι πραγματικά δύσκολο, εύχομαι να μπορούσα να νιώθω περηφάνια πιο συχνά. Αλλά απόψε είναι ένα συγκλονιστικό συναίσθημα.

Ήμουν περήφανος για όλους όσοι συμμετείχαν σε όλα εδώ, ήμουν περήφανος για τους ανθρώπους μας [staff] για τον τρόπο που μας ώθησαν, ήμουν περήφανος για το προσωπικό που δημιούργησε αυτού του είδους την ατμόσφαιρα όπου αυτά τα αγόρια μπορούν απλώς να κάνουν ό,τι είναι καλύτερο. Ήμουν περήφανος για την ακαδημία μας, ήμουν περήφανος για τους προπονητές μου, ήμουν περήφανος για τόσα πολλά πράγματα. Ήταν εντελώς συντριπτικό. Δεν είχε καμία σχέση με το ότι ήταν ίσως το τελευταίο μου παιχνίδι στο Γουέμπλεϊ. Ήταν πραγματικά λόγω του πώς συνέβαλαν όλοι. Βλέποντας τα πρόσωπα μετά το παιχνίδι των παιδιών, Ντανς… μπορείτε να δημιουργήσετε ποδοσφαιρικές ιστορίες που σίγουρα κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ; Είναι τόσο δύσκολο. Αν βρείτε την ίδια ιστορία με παίκτες της ακαδημίας να έρχονται αντιμέτωποι με μια κορυφαία κορυφαία ομάδας και να την κερδίζουν, δεν την έχω ακούσει ποτέ».

