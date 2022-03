Μόλις το κέρμα έπεσε από την πλευρά η οποία αποφάσισε πως τα πέναλτι του τελικού του LeagueCup θα εκτελούνταν μπροστά στους οπαδούς της Λίβερπουλ, ο Μίλνερ έδειξε στον Ζορζίνιο πως οι «μπλε» είχαν στριμωχθεί για τα καλά.

Στο «Γουέμπλεϊ» οι οπαδοί της Λίβερπουλ πανηγύρισαν έξαλλα βλέποντας μπροστά τους τον Κέπα ν' αστοχεί και να στέλνει τη μπάλα στην εξέδρα τους για να οριστικοποιηθεί το 11-10 υπέρ της ομάδας του Κλοπ και η Λίβερπουλ να κατακτήσει το 9ο LeagueCup της ιστορίας της.

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας των πέναλτι και μετά από 120' αγώνα όπου σημειώθηκαν τέσσερα γκολ αλλά όλα ακυρώθηκαν για οφσάιντ με αποτέλεσμα να παραμείνει το 0-0, το κέρμα αποφάσισε την εστία στην οποία θα λάμβανε χώρα η «ρωσική ρουλετά».

Μόλις έπεσε η πλευρά που έδειξε ότι τα πάντα θα γίνονταν μπροστά στον κόσμο της Λίβερπουλ, ο Μίλνερ... ήξερε. Το νεύμα του προς τον Ζορζίνιο, ήταν γεμάτο νόημα. Και ο Ιταλός μπορεί να χαμογέλασε, όμως είναι λογικό ν' ανησύχησε...

