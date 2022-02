Τούχελ για Κέπα: «Το φταίξιμο είναι δικό μου αλλά δεν μετανιώνω» (vid)

Ο Τόμας Τούχελ ανέλαβε την ευθύνη για την χρησιμοποίηση του Κέπα στον τελικό του League Cup που στοίχισε στους «μπλε» το βαρύτιμο τρόπαιο.

Ο Γερμανός τεχνικός των «μπλε» αποφάσισε να αποσύρει τον ήρωα της κανονικής διάρκειας, Εντουάρντ Μεντί, για χάρη του Κέπα, ο οποίος ωστόσο ήταν ο πρώτος που αστόχησε έπειτα από 21 εκτελέσεις, παραδίδοντας έτσι το League Cup στη Λίβερπουλ και στον Τσιμίκα την πρώτη του... κόκκινη κούπα!

Ο Τόμας Τούχελ κλήθηκε να μιλήσει για την απόφασή του να χρησιμοποιήσει τον Ισπανό κίπερ και τόνισε πως αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για το γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, εξαιτίας του Κέπα.

«Φυσικά και το φταίξιμο είναι δικό μου. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που παίρνει αποφάσεις. Μερικές φορές δουλεύει και άλλες όχι. Αλλά αυτή είναι η ζωή του προπονητή και αυτού που κάνει τις αλλαγές. Μερικές φορές φέρνεις έναν παίκτη από τον πάγκο και σκοράρει κι άλλες κάνει καθοριστικό λάθος. Συμβαίνουν αυτά. Οπότε δεν μετανιώνω (σ.σ για την αλλαγή του Κέπα). Ωστόσο, η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μου», τόνισε χαρακτηριστικά ο προπονητής των Λονδρέζων, Τόμας Τούχελ.

😬 "I'm taking the blame, 100% on me."



🙌 Thomas Tuchel stands by his decision to sub on Kepa for Mendy for the penalty shootout last night. pic.twitter.com/fd1uQUsaLH