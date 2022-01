Το Λονδρέζικο ντέρμπι της Τότεναμ με τη Τσέλσι διακόπηκε για πέντε λεπτά, καθώς οπαδός χρειάστηκε τις πρώτες βοήθειες.

Λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του Λονδρέζικου ντέρμπι και την πρόκριση της Τσέλσι στο τελικό του League Cup το παιχνίδι διακόπηκε, καθώς ένας οπαδός της γηπεδούχου Τότεναμ χρειάστηκε ιατρική βοήθεια.

Ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, Κέπα Αριθαμπαλάγα ειδοποίησε τον Αντρέ Μάρινερ για τον περιστατικό που παρατήρηση στις εξέδρες, ο Βρετανός διαιτητής διέκοψε άμεσα το παιχνίδι και το ιατρικό επιτελείο έσπευσε στις εξέδρες για να βοηθήσει τον οπαδό, του οποίου το πρόβλημα δεν έγινε γνωστό.

Θυμίζουμε πως ένα παρόμοιο περιστατικό συνέβη και σε άλλη αναμέτρηση της Τότεναμ, στη νίκη της κόντρα στη Νιούκαστλ, στην οποία διαιτητής ήταν και πάλι ο Αντρέ Μάρινερ.

Hope the fan at spurs is ok… why the game has stopped #tottenhamvschelsea #tottenham #Chelsea #fans pic.twitter.com/pbVcYVB2Zd

Play has resumed.



Everyone at the club sends their best wishes to the supporter who was taken ill. 💙



⚪️ 0-1 🔵 (90’) https://t.co/LtMFeevuMd