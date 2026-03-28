Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, το Βέλγιο έστησε πάρτι στο δεύτερο μέρος κόντρα στις ΗΠΑ, τις οποίες διέλυσε με 5-2 στα χώματα που θα διεξαχθεί το Μουντιάλ του 2026.

Οι Αμερικανοί που βρέθηκαν στις εξέδρες του «Mercedes-Benz Stadium» στην Ατλάντα ήλπιζαν να πάρουν μια υποσχόμενη πρώτη γεύση από το αντιπροσωπευτικό τους συγκρότημα ενόψει της διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στα δικά τους χώματα. Και για ένα ημίχρονο πρέπει να έμειναν ικανοποιημένοι από όσα είδαν από τις ΗΠΑ. Μετά την ανάπαυλα ωστόσο το Βέλγιο έπιασε την αντίπαλό του από το λαιμό και τη συνέτριψε με 5-2, σε ένα καλό.... φιλικό ζέσταμα ενόψει της σέντρας του κορυφαίου τουρνουά.

Το σύνολο του Μαουρίσιο Ποτσετίνο πάντως προηγήθηκε στο σκορ στο 39΄με τον ΜακΚένι, αλλά ακολούθησε σφυροκόπημα από τους φιλοξενούμενους που σε πρώτη φάση ισοφάρισαν πριν από το ημίχρονο με τον Ντεμπάστ.

Στο δεύτερο 45λεπτο ακολούθησε πάρτι των Κόκκινων Διάβολων, οι οποίοι με γκολ των Ονάνα (53΄), Ντε Κεταλάρ (59΄) και δυο ακόμη του Λουκεμπάκιο (68΄, 82΄) έφτασαν στο εντυπωσιακό 5-1 με συνοπτικές διαδικασίες. Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν την έκταση της συντριβής, όταν στο 87΄ο Αγκιεμάνγκ διαμόρφωσε το τελικό 5-2.

