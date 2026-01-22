Οι Ελβετοί δεν αποκλείουν την αποχώρηση του Γιώργου Κούτσια από τη Λουγκάνο.

Ο Γιώργος Κούτσιας είχε ένα απίθανο επεισόδιο πρόσφατα σε φιλικό της Λουγκάνο με τον συμπαίκτη του Κέβιν Μπέρενς. Ο τελευταίος ενώ παιζόταν το ματς, ξαφνικά κινήθηκε προς τον Έλληνα πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ και τον έριξε στο έδαφος.

Οι δύο παίκτες τιμωρήθηκαν από τη διοίκηση και τα ελβετικά ΜΜΕ, υποστηρίζουν πλέον ότι είναι αβέβαιο το μέλλον του Κούτσια στη Λουγκάνο.

Αναλυτικά το δημοσίευμα της blick.ch:

Particulier, le pressing travaillé à Lugano cet hiver.



La concurrence entre Behrens et Koutsias a l'air de bien se passer. pic.twitter.com/7ZAdFaSqJI January 9, 2026

«Αποχωρεί ο Κουτσιάς από τη Λουγκάνο μετά τη διαμάχη με τον Μπέρενς;

Μετά το περιστατικό στο φιλικό παιχνίδι, το μέλλον του Γεώργιου Κουτσιά είναι αβέβαιο. Η Ραπίντ Βιέννης προσφέρει εκατομμύρια για τον επιθετικό της Λουγκάνο. Χωρίζουν τελικά οι δρόμοι του Έλληνα με τη Λουγκάνο;

Η διαμάχη μεταξύ του Κέβιν Μπέρενς (34) και του Γεώργιου Κουτσιά (21) έκανε τον γύρο του κόσμου. Η κατακραυγή ήταν ανάλογα μεγάλη. Τόσο πιο εντυπωσιακό είναι το πόσο ανώδυνα τη γλίτωσε ο Γερμανός για το σπρώξιμο και τη χυδαία προσβολή. Αν και ο σύλλογος του επέβαλε, σύμφωνα με τις δικές του δηλώσεις, «εσωτερικό πρόστιμο-ρεκόρ», πολλοί περίμεναν σαφώς βαρύτερες συνέπειες – για παράδειγμα, αποκλεισμό από αγώνες.

Ιδίως επειδή τόσο το ίδιο το περιστατικό όσο και ο τρόπος διαχείρισής του δεν άφησαν ανεπηρέαστο τον Κουτσιά. «Μίλησα με τον Γεώργιο και κατάλαβα ότι χρειαζόταν μερικές ημέρες απόσταση για να καθαρίσει το μυαλό του», εξήγησε ο προπονητής Ματία Κρότσι-Τόρτι (43). Για αυτόν τον λόγο, ο Κουτσιάς δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την έναρξη του δεύτερου γύρου στο Λουκέρνη.

Στο μεταξύ, ο Κουτσιάς έχει επιστρέψει στις προπονήσεις με την ομάδα, ωστόσο το μέλλον του στο Τιτσίνο παραμένει αβέβαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες της Blick, η Ραπίντ Βιέννης ενδιαφέρεται έντονα για τον επιθετικό. Οι Αυστριακοί φέρονται πλέον να έχουν καταθέσει πρόταση στο ύψος της εκτιμώμενης αγοραστικής του αξίας, μεταξύ 2 και 3 εκατομμυρίων φράγκων.

Το αν ο Κουτσιάς θα αποχωρήσει πράγματι από τη Λουγκάνο τις επόμενες ημέρες μένει να φανεί. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ο σύλλογος θα έχει μεν χωρίσει τους δύο «μονομάχους», αλλά με έναν εξαιρετικά παράδοξο τρόπο. Ο πυροδότης του περιστατικού παραμένει, το θύμα φεύγει. Ένας αρκετά ανάποδος κόσμος».