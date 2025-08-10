Δείτε αναλυτικά που θα παρακολουθήσετε το φιλικό της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, τη «μάχη» της Μαρίας Σάκκαρη και τα φιλικά των ελληνικών ομάδων σήμερα (10/8).

Πλούσιο είναι το σημερινό (10/8) μενού των αθλητικών μεταδόσεων, με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, τόσο σε φιλικό όσο και σε επίσημο επίπεδο.

Η αρχή γίνεται από τις 14:30 το μεσημέρι, με παιχνίδια για το ολλανδικό (Άγιαξ - Τελσταρ) και το σκωτσέζικο πρωτάθλημα (Αμπερντίν - Σέλτικ) αλλά και τη Bundesliga 2 (Χέρτα - Καρλσρούη), ενώ στις 17:00 συνεχίζεται το φιλικό τουρνουά μπάσκετ της Λεμεσού, με την Κύπρο να αντιμετωπίζει τη Σερβία σε μετάδοση από την ΕΡ1.

Την ίδια ώρα (17:00) ξεκινάει και επίσημα η σεζόν στην Αγγλία, με τον τελικό του Community Shield ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Λίβερπουλ και την Κυπελλούχο Κρίσταλ Πάλας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

Στις 18:00, η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την προσπάθειά της στο τουρνουά του Σινσινάτι, καθώς θα αγωνιστεί απέναντι στη Γιασμίν Παολίνι για τον 2ο γύρο, με το παιχνίδι να καλύπτεται τηλεοπτικά από το Novasports 6.

Μισή ώρα μετά (18:30) έχουμε δυο φιλικές αναμετρήσεις μεταξύ ελληνικών συλλόγων. Η Κηφισιά παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης (Cosmote Sport 3) και η ΑΕΛ με τον Λεβαδειακό (Cosmote Sport 2).

Συνέχεια στη δράση και για την Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, αφού στις 20:30 θα παίξει με το Ισραήλ στη Λεμεσό, στο δεύτερο παιχνίδι της για το τουρνουά στη Μεγαλόνησο, μετά τη χθεσινή ήττα με 76-66 από τη Σερβία. Το ματς της επίσημης αγαπημένης μπορείτε να παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ1.

Τέλος, στις 21:00 θα έχουμε το τρίτο ελληνικό φιλικό, με τον Βόλο να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό, σε μετάδοση από το Cosmote Sport 2.

Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις