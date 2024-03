Η γερμανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την επιστροφή του Τόνι Κρόος, το όνομα του οποίου συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Ο Τόνι Κρόος θα προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του στην εθνική Γερμανίας, αφού το όνομά του βρέθηκε ξανά στις κλήσεις του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, όπως είχε γίνει γνωστό πως θα συμβεί, για τα φιλικά παιχνίδια με την Γαλλία (23/03) και την Ολλανδία (26/03).

Ο 34χρονος Γερμανός κεντρικός μέσος απουσίαζε από τις κλήσεις της εθνικής ομάδας της πατρίδας του για τρία χρόνια και κάτι, αφού τελευταία φορά αγωνίστηκε στο παιχνίδι κόντρα στην Αγγλία στις 29/06/2021 για την φάση των «16» του Euro.

Έπειτα ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί μετά από 106 συμμετοχές με το εθνόσημο, όπου σκόραρε και τρία τέρματα. Χρειάστηκε να περάσουν τρία χρόνια και κάτι για να αλλάξει και πάλι γνώμη, με τον τεχνικό των «πάντσερ» να έχει βάλει κι εκείνος το... χεράκι του για να συμβεί αυτό.

Φέτος, ο Τόνι Κρόος έχει πραγματοποιήσει 37 συμμετοχές με την Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας σκοράρει ένα γκολ και δώσει επτά ασίστ σε 2.392 αγωνιστικά λεπτά.

Πρώτη κλήση στην εθνική Γερμανίας για τους Πάβλοβιτς της Μπάγερν Μονάχου και Μπέιερ της Χόφενχαϊμ.

