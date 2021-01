Η Αλκογιάνο από αργά το βράδυ της Τετάρτης είναι ένα όνομα που πλέον βρίσκεται παντού στα social media και όλος ο κόσμος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο έψαξε λίγο παραπάνω, διάβασε τι συνέβη στο ματς του Κυπέλλου με την Ρεάλ και γούρλωσε τα μάτια από έκπληξη με το τρομερό επίτευγμα απέναντι στους «μερένγκες».

Ο σύλλογος από την τρίτη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου κατάφερε με ανατροπή στην παράταση και με παίκτη λιγότερο κόντρα στην τεράστια ομάδα του Ζιντάν να φτάσει στο τελικό 2-1 και να... μεθύσει από ποδοσφαιρική ευτυχία στους «32» του φετινού Copa del Rey.

Μάλιστα, θα είναι η πρώτη φορά που θα παραστεί στους «16» του θεσμού και το έκανε με αυτό τον απίστευτο τρόπο κόντρα στους Πρωταθλητές Ισπανίας.

Ο «γερόλυκος» που... ξανάνιωσε

Το όνομά του, Χοσέ Χουάν Φιγκέρας. Η ηλικία του, 41 ετών. Είναι ο τερματοφύλακας της Αλκογιάνο. Βίωσε στιγμές έντονης πίεσης από την Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Τετάρτης, όμως, ανταποκρίθηκε στον μέγιστο βαθμό. Και στο φινάλε πανηγύρισε, έχοντας όμως λίγη περισσότερο ψυχραιμία και ωριμότητα από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, λόγω και της ηλικίας του. Αναμφίβολα, ένα ματς – σταθμός για την καριέρα του. Μια καριέρα η οποία έχει να παρουσιάσει μονάχα μια συμμετοχή σε επίπεδο LaLiga!

Κι όμως, τώρα που χρειάστηκε κόντρα σε ένα «μεγαθήριο» από την πρώτη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος, έδειξε πως τελικά... ίσως και ν' ανήκει εκεί. Κι ας μην αγωνίζεται στην λάμψη, μένοντας με την Αλκογιάνο στα πιο χαμηλά στρώματα του ισπανικού ποδοσφαίρου. Στο ματς με την Ρεάλ, πάντως, πραγματοποίησε 10 επεμβάσεις, τις περισσότερες από κάθε άλλον τερματοφύλακα που τέθηκε αντιμέτωπος με τους «μερένγκες» την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο σε οποιαδήποτε διοργάνωση έχει συμμετοχή η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν! Ένας «γερόλυκος» που πραγματικά... ξανάνιωσε.

Η ιστορία που επαναλάμβανεται... ξανά και ξανά!

Κι όμως, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για την Αλκογιάνο αυτό που βίωσε φέτος στο Copa del Rey, καταφέρνοντας να γίνει πρώτο θέμα συζήτησης στο κομμάτι του διεθνές ποδοσφαίρου, μαζί και με την κατάσταση που επικρατεί στην Premier League. Η ισπανική ομάδα με το τελικό 2-1, είδε την ιστορία να επαναλαμβάνεται γι' ακόμα μια φορά, να παίρνει την τρίτη νίκη στα χρονικά κόντρα στη «βασίλισσα» και μάλιστα να το καταφέρνει με ακριβώς το ίδιο σκορ!

Το 2-1 ήταν το αποτέλεσμα της πρώτης νίκης που είχε πάρει η Αλκογιάνο απέναντι στους «μερένγκες», για το πρωτάθλημα της LaLiga το μακρινό 1948, το ίδιο είχε κάνει και το 1951, το ίδιο πέτυχε και το 2021! Κι αν δεν είναι μοίρα αυτό, τότε τι είναι;

Οι πανηγυρισμοί στην κλήρωση και το γελάκι του Ζιντάν

Από τις στιγμές που πραγματικά θα μείνουν στις αναμνήσεις της τρομερής έκπληξης που σημειώθηκε στο Copa del Rey με «θύμα» την Ρεάλ Μαδρίτης, είναι η αντίδραση των παικτών της Αλκογιάνο όταν έμαθαν με ποιον αντίπαλο θα παίξουν και η αντίδραση του Ζιντάν στο 115' του αγώνα. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας από την 3η κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου είχαν γιορτάσει όταν η κλήρωση της φάσης των «32» του Κυπέλλου έστειλε την «βασίλισσα» στην έδρα τους. Ξέχωρα από τη θεωρία που έλεγε πως το εμπόδιο ήταν απροσπέλαστο, στην Αλκογιάνο θα είχαν να εξιστορούν μια τρομερή αναμέτρηση σε κάθε επόμενη γενιά και να θυμούνται υπερήφανα την περίσταση. Που να 'ξεραν τι ήταν ικανοί να καταφέρουν όταν μπήκαν στο γήπεδο και η μπάλα τσούληησε στο χορτάρι...

Από την άλλη, ο Ζινεντίν Ζιντάν, που μετά και τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Super Cup από την Μπιλμπάο δικαιολόγησε ξανά την ομάδα του και εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του με αριθμητικό πλεονέκτημα απέναντι σε σύνολο τρίτης κατηγορίας (!), έγινε viral. Τη στιγμή που ο Χουάναν σε εκπληκτική αντεπίθεση της Αλκογιάνο στο 115' έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ο Γάλλος τεχνικός χαμογέλασε έχοντας αντιληφθεί πως εμφανίστηκε ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου, με τον αντίπαλο να σκοράρει κόντρα σε όλα, έχοντας γλιτώσει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού...

