Η Αλκογιάνο, ομάδα της Segunda B (3η κατηγορία) ήταν μία από τις ομάδες των εκπλήξεων του Κόπα Ντελ Ρέι, αποκλείοντας την Ουέσκα του Δημήτρη Σιόβα από τη φάση των «64». Τα καλύτερα, όμως, τώρα αρχίζουν, αφού στους «32» θα βρει μπροστά της τη Ρεάλ Μαδρίτης, εξέλιξη που αντιμετωπίστηκε σαν… πρόκριση από τους παίκτες της ομάδας.

Τη στιγμή της κλήρωσης, άπαντες παρακολουθούσαν με αγωνία από την τηλεόραση στην αίθουσα του κλαμπ και όταν το όνομα της Βασίλισσας βγήκε από την κληρωτίδα στο δικό τους ζευγάρι, επικράτησε «τρέλα». Το νοκ-άουτ ραντεβού δίνεται ως είθισται στην έδρα της ασθενέστερης ομάδας, στο «Ελ Κογιάο» στην περιοχή της Βαλένθια κι έτσι η άσημη στους περισσότερους Αλκογιάνο θα κυνηγήσει ένα ακόμη μεγαλύτερο «θαύμα» στη φετινή σεζόν.

Alcoyano players' reaction when they found out they will play Real Madrid in Copa del Rey. pic.twitter.com/7rVbwIL5Pp

