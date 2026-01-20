Μπετανκόρ: «Έξτρα κίνητρο ο αγώνας με την Μπαρτσελόνα»
H Αλμπαθέτε συνεχίζει την πορεία της στο Copa del Rey μετά την ιστορική νίκη που πέτυχε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και είναι έτοιμη για ακόμη μια μεγάλη πρόκληση. Στην φάση των «8», η ομάδα που αγωνίζεται στην La Liga 2, θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα.
Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης δεν είναι άλλος από τον Χεφτέ Μπτεανκόρ, ο οποίος με το δικό του γκολ στις καθυστερήσεις σόκαρε τους Μερένγκες. Σε συνέντευξή του στο «Castilla La Mancha en Juego», κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι επόμενος αντίπαλος της ομάδας θα είναι η ομάδα του Χάνσι Φλικ: «Το γεγονός ότι θα αντιμετωπίσουμε την Μπαρτσελόνα αποτελεί έξτρα κίνητρο για την ομάδα και την πόλη. Έχουμε ήδη αποκλείσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα δώσουμε το 200% για να προκριθούμε στα ημιτελικά».
Τη φετινή σεζόν έχει σημειώσει οκτώ γκολ, τέσσερα στο Copa del Rey και άλλα τέσσερα στο πρωτάθλημα και ο Καναριανός επιθετικός θέλει να γίνει ξανά πρωταγωνιστής στoυς «8» του Κυπέλλου απέναντι στους Μπλαουγκράνα.
"Ilusión y mucho corazón"🤍 El grancanario Jefté Betancor valoró el cruce de Copa del Rey🏆⚽️de su @AlbaceteBPSAD contra el poderoso @FCBarcelona_es 🗣️ #DeportesTvCanaria @RTVCes #futbol #albacete #copadelrey #jeftebetancor pic.twitter.com/OVwKv7WcNC— Deportes TVCanaria (@deportetvC) January 20, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.