Μπετανκόρ: «Έξτρα κίνητρο ο αγώνας με την Μπαρτσελόνα»

Ο Μπετανκόρ, της Αλμπαθέτε, είναι έτοιμος για ακόμη μια μεγάλη πρόκληση κόντρα στην Μπαρτσελόνα για τους «8» του Copa del Rey.

H Αλμπαθέτε συνεχίζει την πορεία της στο Copa del Rey μετά την ιστορική νίκη που πέτυχε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και είναι έτοιμη για ακόμη μια μεγάλη πρόκληση. Στην φάση των «8», η ομάδα που αγωνίζεται στην La Liga 2, θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα.

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης δεν είναι άλλος από τον Χεφτέ Μπτεανκόρ, ο οποίος με το δικό του γκολ στις καθυστερήσεις σόκαρε τους Μερένγκες. Σε συνέντευξή του στο «Castilla La Mancha en Juego», κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι επόμενος αντίπαλος της ομάδας θα είναι η ομάδα του Χάνσι Φλικ: «Το γεγονός ότι θα αντιμετωπίσουμε την Μπαρτσελόνα αποτελεί έξτρα κίνητρο για την ομάδα και την πόλη. Έχουμε ήδη αποκλείσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα δώσουμε το 200% για να προκριθούμε στα ημιτελικά».