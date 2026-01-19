Κύπελλο Ισπανίας: Μετά τη Ρεάλ, η Αλμπαθέτε έπεσε πάνω στην Μπαρτσελόνα!
Τα δύσκολα λένε πως είναι για τους τολμηρούς, και η Αλμπαθέτε του Χεφτέ Μπετανκόρ το απέδειξε περίτρανα την περασμένη εβδομάδα, όταν σε ένα ματς-θρίλερ άφησε εκτός Κυπέλλου Ισπανίας την σπουδαία Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο 32χρονος επιθετικός που ανήκει στο δυναμικό του Ολυμπιακού και αγωνίζεται στην ομάδα της La Liga 2 ως δανεικός, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, με δυο γκολ, εκ των οποίων και το νικητήριο στις καθυστερήσεις του ματς για το τελικό 3-2.
Πλέον, η Αλμπαθέτε έμαθε τον αντίπαλό της στα προημιτελικά του Kόπα Ντελ Ρέι, με την κληρωτίδα να την στέλνει πάνω στην αιώνια αντίπαλο των Μαδριλένων, την Μπαρτσελόνα! Έτσι, ο Μπετανκόρ και η παρέα του θα έχουν και δεύτερη ευκαιρία στο διάστημα 3-5 Φλεβάρη, ώστε να σοκάρουν ξανά την ποδοσφαιρική Ευρώπη, υποδεχόμενοι τους Καταλανούς σε μονό, εντός έδρας παιχνίδι.
Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Κόπα Ντελ Ρέι
Αλμπαθέτε - Μπαρτσελόνα
Μπέτις - Ατλέτικο Μαδρίτης
Βαλένθια - Αθλέτικ Μπιλμπάο
Αλαβές - Σοσιεδάδ
🏆 Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 19, 2026
Albacete Balompié 🆚 FC Barcelona
Deportivo Alavés 🆚 Real Sociedad
Valencia CF 🆚 Athletic Club
Real Betis 🆚 Atlético de Madrid
📆 3,4 y 5 de febrero
⚔️ A partido único pic.twitter.com/gOoSmYaZ35
