Ο Χεφτέ Μπετανκόρ και η παρέα του κληρώθηκαν με τους νταμπλούχους Ισπανίας, στα προημιτελικά του Κόπα Ντελ Ρέι.

Τα δύσκολα λένε πως είναι για τους τολμηρούς, και η Αλμπαθέτε του Χεφτέ Μπετανκόρ το απέδειξε περίτρανα την περασμένη εβδομάδα, όταν σε ένα ματς-θρίλερ άφησε εκτός Κυπέλλου Ισπανίας την σπουδαία Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 32χρονος επιθετικός που ανήκει στο δυναμικό του Ολυμπιακού και αγωνίζεται στην ομάδα της La Liga 2 ως δανεικός, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, με δυο γκολ, εκ των οποίων και το νικητήριο στις καθυστερήσεις του ματς για το τελικό 3-2.

Πλέον, η Αλμπαθέτε έμαθε τον αντίπαλό της στα προημιτελικά του Kόπα Ντελ Ρέι, με την κληρωτίδα να την στέλνει πάνω στην αιώνια αντίπαλο των Μαδριλένων, την Μπαρτσελόνα! Έτσι, ο Μπετανκόρ και η παρέα του θα έχουν και δεύτερη ευκαιρία στο διάστημα 3-5 Φλεβάρη, ώστε να σοκάρουν ξανά την ποδοσφαιρική Ευρώπη, υποδεχόμενοι τους Καταλανούς σε μονό, εντός έδρας παιχνίδι.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Κόπα Ντελ Ρέι

Αλμπαθέτε - Μπαρτσελόνα

Μπέτις - Ατλέτικο Μαδρίτης

Βαλένθια - Αθλέτικ Μπιλμπάο

Αλαβές - Σοσιεδάδ