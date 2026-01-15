Αλμπαθέτε: Χαμός κατά την άφιξη της ομάδας (vid)

Πανικός επικράτησε στους δρόμους του Αλμπαθέτε κατά την άφιξη της ομάδας μετά την ιστορική πρόκριση επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Copa del Rey.

Οι φίλαθλοι της Αλμπαθέτε κατέκλυσαν τους δρόμους για να υποδεχτούν τους ήρωές τους. Η νίκη που πήρε η ομάδα της La Liga 2 επί της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ιστορική στο γύρο των «16» του Copa del Rey και όλοι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν αυτόν τον θρίαμβο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η ομάδα του Αλμπέρτο Γκονθάλεθ κατάφερε να νικήσει τη Βασίλισσα και μάλιστα πετώντας την εκτός συνέχειας της διοργάνωσης. Πρόσωπο του αγώνα ήταν ο Χεφτέ Μπεντακόρ, ο οποίος με buzzer-beater σόκαρε τους Μερένγκες και πήρε μια μεγάλη πρόκριση στους «8» του Copa del Rey.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, κατά την άφιξη του πούλμαν της ομάδας επικράτησε πανζουρλισμός. Φίλοι της Αλμπαθέτε ξεχύθηκαν στους δρόμους σε μια στιγμή που θα μείνει αλησμόνητη.

