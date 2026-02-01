ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός: Ο Πέλκας με ωραίο γυριστό έγραψε το 3-1
Ο Πέλκας στο 19' έπειτα από ασίστ του Γερεμέγεφ έκανε το 3-1 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Πανσερραϊκό.
Ο ΠΑΟΚ στο 19' έκανε το 3-1 κόντρα στον Πανσερραϊκό.
Ο Ντεσπόντοφ από δεξιά σέντραρε, η μπάλα κόντραρε και πήρε ύψος, ο Γερεμέγεφ με κεφαλιά βρήκε τον Πέλκα κι αυτός από το ύψος του πέναλτι έστειλε τη μπάλα με γυριστό σουτ στη δεξιά γωνία για το 3-1.
Ο Σουηδός φορ είχε ανοίξει το σκορ και στο 2-0 είχε την ασίστ στον Ντεσπόντοφ. Ένα γκολ και δύο ασίστ από τον Γερεμέγεφ πριν το 20λεπτο.
Το γκολ του Πέλκα
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.