Ο Πέλκας στο 19' έπειτα από ασίστ του Γερεμέγεφ έκανε το 3-1 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Ο Ντεσπόντοφ από δεξιά σέντραρε, η μπάλα κόντραρε και πήρε ύψος, ο Γερεμέγεφ με κεφαλιά βρήκε τον Πέλκα κι αυτός από το ύψος του πέναλτι έστειλε τη μπάλα με γυριστό σουτ στη δεξιά γωνία για το 3-1.

Ο Σουηδός φορ είχε ανοίξει το σκορ και στο 2-0 είχε την ασίστ στον Ντεσπόντοφ. Ένα γκολ και δύο ασίστ από τον Γερεμέγεφ πριν το 20λεπτο.

Το γκολ του Πέλκα