Μόλις λίγες ώρες πριν τον αγώνα, ο Χεφτέ Μπετανκόρ είχε στα χέρια του εισιτήριο για την Ταϊλάνδη, όμως προτίμησε το πλάνο του... Τοτσέ και την πατρίδα του.

Η ζωή του Χεφτέ Μπετανκόρ ποτέ δεν υπήρξε… ήρεμη, αλλά όσα συνέβησαν την περασμένη Δευτέρα ξεπέρασαν κάθε φαντασία. Ο έμπειρος επιθετικός, πρώτος σκόρερ στο περσινό ελληνικό πρωτάθλημα, βρέθηκε μόλις λίγες ώρες πριν τον αγώνα της Αλμπαθέτε με τη Ρεάλ Μαδρίτης να κρατάει εισιτήριο για την Ταϊλάνδη. Ο λόγος; Μια εξωπραγματική πρόταση από την Μπουριράμ, την κορυφαία ομάδα της πρώτης κατηγορίας της χώρας, που του υπόσχονταν οικονομική ασφάλεια και υψηλό επίπεδο διαβίωσης, σε σημείο που θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή του.

Όλα ήταν έτοιμα: η ομάδα της Ταϊλάνδης είχε καταθέσει επίσημη προσφορά, Ολυμπιακός και Αλμπαθέτε είχαν συμφωνήσει, και ο Χεφτέ είχε το αεροπορικό εισιτήριο στα χέρια του για να αναχωρήσει τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Η Μπουριράμ είναι γνωστή για την υπερπροσφορά της σε ξένους παίκτες, με παροχές που περιλαμβάνουν υψηλές απολαβές, διαμονή πολυτελείας και πλήρη κάλυψη για την οικογένεια του ποδοσφαιριστή. Σε οικονομικό επίπεδο, ήταν μια πρόταση που δύσκολα λέγεται «όχι».

Κι όμως, ο Χεφτέ αποφάσισε να αλλάξει πορεία την τελευταία στιγμή. Μια καθοριστική συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή της Αλμπαθέτε, τον πρώην φορ του Παναθηναϊκού, Τοτσέ τον έκανε να σκεφτεί ξανά τη θέση του και το τι σημαίνει να τιμήσει την ομάδα που τον εμπιστεύθηκε. Αντί να πάρει το αεροπλάνο για την Ταϊλάνδη, είπε «μένω, παίζω απέναντι στη Ρεάλ και συνεχίζω με την Αλμπαθέτε». Η απόφασή του δεν ήταν μόνο επαγγελματική αλλά και συναισθηματική: επέλεξε την πίστη και την αφοσίωση πάνω στο χρήμα.

Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε ιστορική. Ο Χεφτέ σημείωσε δύο γκολ που οδήγησαν την Αλμπαθέτε σε έναν ανεπανάληπτο θρίαμβο με 3-2 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, εξασφαλίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της ομάδας εναντίον της «βασίλισσας». Αφιέρωσε τα γκολ στον γιο του Τέο και στην οικογένειά του, δεχόμενος εκατοντάδες μηνύματα συγχαρητηρίων από κάθε γωνιά του κόσμου.

«Είναι η πιο μαγική στιγμή της καριέρας μου», δήλωσε λίγα λεπτά μετά τον αγώνα. «Η ομάδα πάλεψε 95 λεπτά για να ζήσει μια βραδιά όπως αυτή. Έχω περάσει πολλά χρόνια αγώνα και είμαι πολύ χαρούμενος για μένα, για τους συμπαίκτες μου και για τους οπαδούς».