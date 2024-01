Η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε, η οποία έχει ανέβει αισίως την τρίτη θέση της La Liga, προκρίθηκε και στα προημιτελικά του Κυπέλλου, με το εντός έδρας 2-0 επί της Αλαβές – Εισιτήριο για τα προημιτελικά πήρε και η Σεβίλλη, 3-1 τη Χετάφε στη Μαδρίτη.

Κάποιος να σταματήσει την Αθλέτικ Μπιλμπάο; Εσχάτως… κανείς! Η φουλ φορμαρισμένη ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε, η οποία στο ισπανικό πρωτάθλημα έπιασε την Μπαρτσελόνα στην τρίτη θέση, πανηγύρισε και την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Μετράει αισίως έξι διαδοχικές νίκες και 14 σερί ματς χωρίς ήττα (έντεκα νίκες – τρεις ισοπαλίες) σε όλες τις διοργανώσεις.

Για να τα καταφέρει, λύγισε την γειτόνισσα Αλαβές στο «Σαν Μαμές» (2-0), χάρη σε δύο γκολ του Ασιέρ Βιγιαλίμπρε, o οποίος δεν τα πανηγύρισε, γιατί πέρυσι έπαιζε δανεικός στην ομάδα της Βιτόρια, σημειώνοντας μάλιστα στο τελευταίο λεπτό της παράτασης των πλέι οφ το γκολ ανόδου στην La Liga.

Το «βουβάλι», όπως είναι το παρατσούκλι του, έφτασε τα έξι γκολ και είναι πρώτος σκόρερ στο Κύπελλο, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Τάσο Δουβίκα, ο οποίος όμως παίζει σήμερα Τετάρτη (17/01) με την Θέλτα στο «Μεστάγια» κόντρα στην Βαλένθια.

Χρονικά, η Σεβίλλη ήταν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Κόντρα στην Χετάφε, από την οποία πριν από έναν μήνα έχασε με 3-0 στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» για το πρωτάθλημα, η ομάδα του Κίκε Σάντσεθ Φλόρες νίκησε με 3-1 στο «Κολισέουμ Αλφόνσο Πέρεθ» και πήρε την πρόκριση.

Τον δρόμο για τη νίκη άνοιξε ο με κεφαλιά ο 37χρονος αρχηγός Σέρχιο Ράμος με το πέμπτο φετινό του γκολ, όντας ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας του φέτος. Αυτός που «καπάρωσε» το εισιτήριο, όμως, ήταν ο επιθετικός προερχόμενος από το φυτώριο, Ισαάκ Ρομέρο, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα στα 23 και σκόραρε δις με κεφαλιά και πλασέ, μέσα σε επτά λεπτά.

