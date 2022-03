Η Βαλένθια κατάφερε να βρεθεί στον φετινό τελικό του Copa del Rey και οι οπαδοί της ομάδας έκαναν ένα μεγαλειώδες πάρτι πριν και μετά τον ημιτελικό με την Μπιλμπάο, κάνοντας μαγική τη βραδιά!

Οι «νυχτερίδες» χρειάστηκαν μονάχα ένα γκολ για να πάρουν το «εισιτήριο» για τον τελικό του Κυπέλλου με το τελικό 1-0 κόντρα στους Βάσκους και η Βαλένθια έζησε μεγάλες στιγμές τη νύχτα της Τετάρτης.

Ο κόσμος είχε δείξει από νωρίς τις προθέσεις του με τον τρόπο που υποδέχθηκε το πούλμαν της ομάδας έξω από το «Μεστάγια», όπου χιλιάδες οπαδοί ζήτησαν την πρόκριση και έδωσαν απίστευτη ώθηση στους ποδοσφαιριστές.

Μετά τη λήξη του ημιτελικού και με την επιτυχία να έχει εξασφαλιστεί, οι παίκτες βγήκαν σε ένα από τα μπαλκονάκια του γηπέδου και αποθεώθηκαν από τον κόσμο που τους περίμενε και δεν σταματούσε να πανηγυρίζει!

