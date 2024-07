Copa America: Συνελήφθη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Κολομβίας, μαζί με τον γιο του

Μετά τον επεισοδιακό τελικό του Copa America, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Κολομβίας, Ραμόν Χεσουρούν, που είναι και αντιπρόεδρος της CONMEBOL, συνελήφθη μαζί με τον γιο του.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/07), η Αργεντινή κατέκτησε το Copa America επικρατώντας της Κολομβίας με 1-0, χάρη στο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στην παράταση.

Ωστόσο, ο σπουδαίος τελικός στιγματίστηκε από τα επεισόδια που έγιναν πριν από την έναρξή του, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει και η σέντρα της αναμέτρησης.

Χιλιάδες οπαδοί επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς να διαθέτουν εισιτήρια, με την αστυνομία και την ασφάλεια του γηπέδου να επεμβαίνουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η τάξη.

Στον απόηχο των όσων συνέβησαν, τόσο ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Κολομβίας, Ραμόν Χεσουρούν, που είναι επίσης και αντιπρόεδρος της CONMEBOL, όσο και ο γιος του Ραμόν Γιαμίλ Χεσουρούν, συνελήφθησαν, με τους δύο άντρες να κατηγορούνται ότι «συγκρούστηκαν» με τους φρουρούς ασφαλείας μετά τη λήξη του παιχνιδιού.

Μέχρι στιγμής, η Ομοσπονδία της Κολομβίας δεν έχει σχολιάσει τις εξελίξεις.

NEW DETAILS: Colombian Football Federation President Ramón Jesurún and his son attacked multiple security guards following the Copa America final at Hard Rock Stadium, according to a newly-obtained Miami-Dade police arrest report. https://t.co/ziWoTOuQJH https://t.co/2uGu1GKVBs