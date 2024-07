Ένταση προκλήθηκε στον περιβάλλοντα χώρο του «Hard Rock Stadium» μετά την απόπειρα οπαδών της Κολομβίας να εισβάλουν στο στάδιο για τον τελικό του Copa America.

Ένα μικρό... χάος στο Μαϊάμι λίγη ώρα πριν τον τελικό του Copa America ανάμεσα στην Αργεντινή και την Κολομβία (15/07 - 03:00)! Ο λόγος; Δεκάδες Κολομβιανοί οπαδοί αποπειράθηκαν να εισβάλουν στο στάδιο μαζικά δίχως να έχουν εισιτήρια στη διάθεσή τους, προκαλώντας φυσικά μεγάλη ένταση. Οι αστυνομικές δυνάμεις ωστόσο έδειξαν να... σβήνουν τη φωτιά.

