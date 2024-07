Όπως έγινε γνωστό η σέντρα του τελικού του Copa America, μεταξύ Αργεντινής και Κολομβίας, καθυστέρησε για μία ώρα

Με μισή ώρα καθυστέρηση θα ξεκινήσει ο τελικός του Copa America, ανάμεσα στην Αργεντινή και την Κολομβία στο Μαϊάμι. H μεγάλη μάχη για το κορυφαίο τρόπαιο της Νότιας Αμερικής ήταν να κάνει σέντρα στις 3:00, όμως όπως έγινε γνωστό τελικά θα αρχίσει στις 4:00.

Η καθυστέρηση οφείλεται στα σοβαρά επεισόδια που έγιναν έξω από το γήπεδο, όταν Κολομβιανοί οπαδοί προσπάθησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Προς το παρόν οι θύρες παραμένουν κλειστές και οπαδοί παραμένου εκτός.

Μάλιστα ποδοσφαιριστές που είχαν βγει για ζέσταμα επέστρεψαν στα αποδυτήρια.

🚨🇨🇴 Colombian fans trying to enter the stadium.



🎥 @DiarioOle



pic.twitter.com/zilq9QhUZa