Ο Ροναλντίνιο αποκάλυψε πως οι δηλώσεις του περί μη στήριξης της Βραζιλίας στο Copa America ήταν απλά μια... διαφημιστική καμπάνια.

«Αυτό είναι παιδιά, δεν θα παρακολουθήσω κανένα παιχνίδι της Βραζιλίας στο Copa America ούτε θα πανηγυρίσω καμία νίκη της», ήταν μόνο μερικά από τα επικριτικά λόγια του Ροναλντίνιο για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας που θα πάρει μέρος στο τουρνουά των ΗΠΑ, όμως όπως φαίνεται ήταν όλα ένα... τρικ.

Όπως αποκάλυψε ο Ρόνι σε podcast όλα αυτά τα είπε στο πλαίσιο μιας διαφημιστικής καμπάνιας γνωστής εταιρείας αποσμητικών και ήθελε απλά να προκαλέσει μια αντίδραση των οπαδών των οπαδών της Σελεσάο.

«Τα είπα για να προκαλέσω αντίδραση από όλους. Θα στηρίξω τη Βραζιλία όπως ποτέ άλλοτε.

Η Βραζιλία χρειάζεται αυτή την υποστήριξη, οι νέοι παίκτες έχουν πολύ ταλέντο και έχουν απόλυτη ανάγκη την υποστήριξη από τον κόσμο της Βραζιλίας. Τώρα είναι το Copa America και μπορούμε να επιστρέψουμε με ένα τρόπαιο.

Συνεργάστηκα με τη Rexona για να υποστηρίξουμε τη Βραζιλία και θα δημιουργήσουμε αυτή την τεράστια αλυσίδα υποστήριξης για τη Βραζιλία», είπε ο άλλοτε σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα.

ERA AÇÃO PUBLICITÁRIA DO RONALDINHO MESMO! 🚨🚨🚨🚨



No Podcast do Fred Desimpedidos com uma parceria paga do Rexona



Ronaldinho admitiu que falou isso pra todo mundo ter uma “reação” e que vai apoiar a Seleção Brasileira sim. pic.twitter.com/15pHOX1jnG