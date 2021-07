Ντι Μαρία: Η μεγάλη δικαίωση, ο Μέσι και το ιστορικό γκολ (vids)

Ο Άνχελ Ντι Μαρία, όσο ταλέντο έχει, άλλο τόσο άστρο του λείπει. Μπορεί να έχει βρεθεί δίπλα σε τεράστιους ποδοσφαιριστές, μπορεί να έχει τρομερές ικανότητες κι όμως το ποδόσφαιρο κάτι του χρωστούσε. Μέχρι τον τελικό του Copa America.

Με εκπληκτική λόμπα γεμάτη γρήγορη σκέψη, ποιότητα και ακρίβεια στο πόδι, ο Άνχελ Ντι Μαρία έκρινε τον σπουδαίο τελικό της Αργεντινής με την Βραζιλία στη χώρα του καφέ, τα ξημερώματα της Κυριακής, ώστε η παρέα του Μέσι να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Copa America.

Η «αλμπισελέστε» έκανε τρομερό τουρνουά, ήταν συμπαγής, είχε ενότητα ανάμεσα στους παίκτες, είχε φυσικά τον μεγάλο της αρχηγό να παίρνει την ομάδα από το χέρι και ο Άνχελ Ντι Μαρία κατάφερε ν' απολαύσει αυτό που η μοίρα του, κάθε φορά προσπαθούσε να κρατήσει μακριά από εκείνον...

Κοντά σε σούπερ σταρ που του έπαιρναν την λάμψη...

Στην εθνική ομάδα της Αργεντινής έχει βρεθεί στο πλάι του Λιονέλ Μέσι και η αλήθεια είναι ότι αυτές τις ώρες θα ευγνωμονεί μια ανώτερη δύναμη του ποδοσφαίρου που τον τοποθέτησε δίπλα στον «μάγο». Εκείνος, άλλωστε, ήταν που του έδωσε τη μεγάλη δύναμη για τον φετινό τελικό του Copa America, όπως εκμυστηρεύτηκε ο Ντι Μαρία λίγο μετά τη μεγάλη επιτυχία και θα διαβάσετε πιο μετά σε αυτό το κείμενο.

Ο εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν έχει καταφέρει να παίξει στο πλάι και του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Ρεάλ Μαδρίτη, με τον Πορτογάλο φυσικά να κλέβει όλη τη δόξα με όσα έκανε και να επισκιάζει τις προσπάθειες των υπολοίπων, ενώ, τώρα στην πόλη του φωτός ο Ντι Μαρία βλέπει τον Νεϊμάρ και τον Μπαπέ να προηγούνται σε επίπεδο... βαρύτητας για την ομάδα τους.

Κι όμως αυτή τη φορά, το παιχνίδι ήταν δικό του. Το γκολ ήταν δικό του. Εκείνος έκρινε τον τελικό που περίμενε... ολόκληρη η ποδοσφαιρική υφήλιος με τις δύο μεγάλες και... μισητές μεταξύ τους, εθνικές ομάδες. Η Αργεντινή κατέκτησε το τρόπαιο, ο Μέσι εξιλεώθηκε και δάκρυσε για την πρώτη του κούπα και δικαιώθηκε για τον τρόπο με τον οποίο στήριξε τους συμπαίκτες του, τόσο στο χορτάρι, όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Φυσικά, η «σημαία» αναδείχθηκε και ο κορυφαίος του φετινού Copa America.

The Argentina national team singing the iconic "Brasil, decime que se siente" in the locker room after winning the Copa America. This from Di Maria's Instagram. pic.twitter.com/8WG7LQlcEs July 11, 2021

Το Μουντιάλ και η ατάκα του Μέσι

Μπορεί οι μεταγραφές που έχει κάνει να είναι σπουδαίες, να έχει παίξει σε Ρεάλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τώρα να βρίσκεται στην Παρί Σεν Ζερμέν, όμως, οι τελικοί των μεγάλων διοργανώσεων ήταν κάτι που συνεχώς απομακρυνόταν από εκείνον...

Και μπορεί σε ηλικία μικρότερη των 20 ετών να κατάφερε να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο (κ-20) στον Καναδά το 2007 αλλά και το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο, όμως, μεγαλώνοντας τα πράγματα στράβωσαν.

Στο Μουντιάλ του 2010 ήταν παρών όμως η Αργεντινή έφτασε μέχρι τα προημιτελικά όπου ήρθε κατραπακιά από τους Γερμανούς, ενώ, το 2014 τραυματίστηκε στους «8» και αναγκάστηκε ν' απουσιάσει από τα επόμενα ματς της «αλμπισελέστε», χάνοντας και τον τελικό...

Ξανά τα «πάντσερ» θριάμβευσαν κόντρα στους Αργεντινούς με το γκολ του Γκέτσε στην παράταση...

Τραυματίστηκε στον τελικό του Copa America το 2015 στην ήττα από τους Χιλιανούς και χτύπησε ξανά στους ομίλους του επετειακού τουρνουά το 2016 και έχασε πάλι όλη την πορεία μέχρι και τον νέο χαμένο τελικό από τη Χιλή.

Μουντιάλ 2018, αποκλεισμός από τη Γαλλία στους «16» σε ένα τρομερό παιχνίδι όπου χρίστηκε και σκόρερ αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό, Copa America 2019 με ήττα στα ημιτελικά από τη Βραζιλία, ενώ, σε συλλογικό επίπεδο από το 2015 και μετά απλά συμμετέχει στις ανεπιτυχείς προσπάθειες της Παρί να φτάσει επιτέλους στην κορυφή της Ευρώπης.

«Ο Μέσι μου είπε ότι αυτός θα ήταν ο τελικός μου. Ότι κάπως έτσι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο και στη ζωή και όσα αξίζουμε πραγματικά μας επιστρέφονται αργά ή γρήγορα. Μου είπε πως είχε έρθει η στιγμή της εκδίκησής μου. Για όλους εκείνους τους τελικούς που δεν κατάφερα να παίξω» είπε και κάπως έτσι αναδείχθηκε MVP του ντέρμπι με τη Βραζιλία.

#CopaAmerica 🏆



THE WAIT IS OVER FOR LIONEL MESSI AND ARGENTINA!



Angel di Maria's goal is enough to defeat Brazil in the #CopaAmericaFinal https://t.co/GR5om7fRUK pic.twitter.com/LhiJ8bmk5C — The Field (@thefield_in) July 11, 2021

Ιστορικό γκολ για την Αργεντινή

Ο Ντι Μαρία σκόραρε, ήταν το μοναδικό τέρμα του φετινού τελικού του Copa America, η Αργεντινή πήρε ιστορική νίκη και τρόπαιο απέναντι στη «σελεσάο», ωστόσο, αυτό το γκολ αποκτά αμέσως ιδιαίτερη σημασία.

Ο σκόρερ της «αλμπισελέστε» και... συμπρωταγωνιστής του Λιονέλ Μέσι στον θρίαμβο, ξέρει ότι έγινε ο πρώτος που για την εθνική ομάδα της πατρίδας του καταφέρνει να βρει δίχτυα σε μεγάλο τελικό έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια! Πίσω στο 2005 ο Πάμπλο Αϊμάρ είχε πετύχει το μοναδικό γκολ των Αργεντινών στον τελικό του Confederations Cup, όπου η Βραζιλία είχε διαλύσει την Αργεντινή με το τελικό 4-1.

Στο Copa America του 2007 δεν ήρθε ποτέ γκολ για την χώρα του τάνγκο, στον τελικό του Μουντιάλ το 2014 πάλι δεν ήρθε γκολ με τους Γερμανούς να σκοράρουν μια φορά και να ανεβαίνουν στην κορυφή του κόσμου, ενώ, δίχως γκολ έμεινε η Αργεντινή και στα Copa America του 2015 και του 2016. Και εν έτει 2021 ο Ντι Μαρία χάρισε το τρόπαιο στην πατρίδα του, χαρίζοντας παράλληλα και μια τρομερή στιγμή καριέρας στον Μέσι που έβαλε τα κλάματα μόλις άκουσε το σφύριγμα της λήξης...

✅ Di María is the first player on record to be named Man of the Match in a Champions League final & a Copa América final.



✅ First Argentina Player to Score in #CopaAmerica Final since 2004.



✅ One of the Best winger of his Generation. pic.twitter.com/9aqoXUuLw5

— Football Factly (@FootballFactly) July 11, 2021