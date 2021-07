Εμιλιάνο Μαρτίνες: Η ζωή του επιστρέφει όσα αξίζει... (pics & vids)

Ευνοημένος από τον κορονοϊό. Μαγική σεζόν εν μέσω πανδημίας και άδειων γηπέδων. Μια μεταγραφή με την οποία πολλοί γέλασαν, όμως τους έκανε να το μετανιώσουν. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες ζει όνειρο με την Αργεντινή και απολαμβάνει όσα του αξίζουν...

Ο πορτιέρε της Άστον Βίλα έγινε το πρόσωπο της ημέρας – πέρα από τα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά ύδατα, αφού μιλάμε για το Copa America – με τα τεχνάσματά του στον ημιτελικό με την Κολομβία και την απόκρουση τριών πέναλτι στη διαδικασία από την οποία ο Μέσι και η παρέα του πέρασαν στον τελικό.

Ο 28χρονος πορτιέρε που έχει ταλαιπωρηθεί τρομερά στην καριέρα του, έχει περάσει από ασταμάτητους δανεισμούς και έχει μοχθήσει τρομερά δίχως να κερδίσει την εμπιστοσύνη που του αρμόζει από τους προπονητές του, κατάφερε να γευτεί την επιτυχία. Μέχρι την επόμενη. Γιατί τώρα είναι η ώρα του, οι χρονιές του, ακόμα κι αν άργησαν...

𝘾𝙐𝙇𝙏 𝙃𝙀𝙍𝙊 - Emiliano Martinez saved 3⃣ penalties to help Argentina beat Colombia 3-2 in the Copa America semi-final shoot-out. That was Martinez's 7th cap. Argentina now play Brazil in Sunday's final. Incredible! 🇦🇷 #AVFC pic.twitter.com/WDffFmZC2H July 7, 2021

Θετικός στον κορονοϊό ο Αρμάνι, τεράστια ευκαιρία για Μαρτίνες

Ο Φράνκο Αρμάνι της Ρίβερ Πλέιτ ήταν εκείνος που επρόκειτο να είναι ο βασικός τερματοφύλακας της Αργεντινής στο φετινό Copa America, είτε αυτό άρεσε στους οπαδούς της ομάδας είτε όχι.

Δεν τον θεωρούσαν ιδανικό γκολκίπερ και μάλιστα, δεν τον εμπιστευόταν ο κόσμος για περίπτωση που θα έπρεπε να οδηγηθεί η «αλμπισελέστε» σε διαδικασία των πέναλτι για μια μεγάλη πρόκριση.

Το θετικό τεστ κορονοϊού του διεθνή πορτιέρε και το γεγονός πως δεν κατάφερε να ξεμπλέξει άμεσα, οδήγησαν τον Εμιλιάνο Μαρτίνες στο αρχικό πλάνο του Σκαλόνι και ... όλα πήραν το δρόμο τους. Ο γκολκίπερ της Άστον Βίλα με απίστευτη φόρα από την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 στο Μπέρμιγχαμ, έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να βοηθήσει την Αργεντινή.

Προς το παρόν την έστειλε στον μεγάλο τελικό, με την ευχή να πάρει και την κούπα από τη Βραζιλία.

THREE PKS SAVED.



Emiliano Martinez came up big for his country 🧤 pic.twitter.com/E5rapzjbiI — B/R Football (@brfootball) July 7, 2021

Το βήμα παραπάνω που δεν πίστεψε κανείς

Η Άρσεναλ αποφάσισε πως δεν τον είχε ανάγκη το καλοκαίρι του 2019 και έτσι τον άφησε να πάρει μεταγραφή στην Άστον Βίλα. Ο Αργεντινός πορτιέρε το σκέφτηκε πολύ καλά, πήρε την απόφαση και μετακινήθηκε από το Λονδίνο στο Μπέρμιγχαμ προκαλώντας αίσθηση και ... γέλιο στους οπαδούς της Άρσεναλ όταν δήλωσε πως «είναι βήμα παραπάνω στην καριέρα μου αυτή η μεταγραφή».

Κι όμως, αποδείχθηκε ολόσωστος και έκανε τους «κανονιέρηδες» να τραβούν τα μαλλιά τους...

Ο Μαρτίνες στα τέλη της σεζόν 2019-2020 πήρε τις ευκαιρίες του λόγω τραυματισμού του Λένο και δικαιώθηκε για την επιμονή και την υπομονή του κατακτώντας το Κύπελλο Αγγλίας και δακρύζοντας στη σκέψη πως η οικογένειά του πάντα πίστευε σ' εκείνον και δεν τον άφησε ποτέ μόνο. Τώρα που έφυγε από την αγγλική πρωτεύουσα για να γίνει πρωταγωνιστής στους «Βίλα Παρκ», κατάφερε να ξεχωρίσει στην Premier League και να κρατήσει 15 φορές ανέπαφη την εστία του στο κορυφαίο πρωτάθλημα!

Ήταν η 3η καλύτερη επίδοση από γκολκίπερ στην Λίγκα μετά τους Έντερσον (Σίτι) και Μεντί (Τσέλσι), με την ομάδα των Σμιθ και Τέρι να τερματίζει στην 11η θέση, τρεις θέσεις πιο χαμηλά από την Άρσεναλ, με έξι βαθμοιύς λιγότερους...

Πρώτες συμμετοχές στην Αργεντινή, «βράχος» για τον Μέσι

Ακόμα καλύτερο γίνεται το στόρι του Εμιλιάνο Μαρτίνες αν σκεφτεί κανείς πως με το ανδρικό τμήμα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής δεν είχε αγωνιστεί ποτέ ξανά μέχρι το φετινό Copa America! Και σε αυτές τις πρώτες του συμμετοχές με τη φανέλα με το εθνόσημο, σε ένα τουρνουά που γνωρίζει πόσο το υπολογίζουν και το θέλουν οι Αργεντίνοι, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες καταφέρνει ν' ανταποκριθεί τρομερά.

Στο παιχνίδι με την Κολομβία στα ημιτελικά, για πρώτη φορά ως μέλος της «αλμπισελέστε» κλήθηκε να γίνει ήρωας από την άσπρη βούλα κι αντί να έχει άγχος, ήταν... τρομερά θρασύς κι έτοιμος για την πρόκληση. Μιλούσε στους αντιπάλους του, έπαιζε με το μυαλό τους, έκανε τον Γεράι Μίνα της Έβερτον να «παγώσει».

Ο Μαρτίνες έπιασε 3 εκτελέσεις πέναλτι των Κολομβιανών και στο φινάλε δάκρυσε στην αγκαλιά του Λιονέλ Μέσι. Τόσο γι' αυτό που κατάφερε και για την επιβράβευση που του προσφέρει το ποδόσφαιρο έπειτα από πολλά χρόνια προσπαθειών, όσο και για τον αρχηγό του!

Με τον ηγέτη της εθνικής ομάδας θέλει να καταφέρει πολλά, αφού έκανε την αρχή το φετινό καλοκαίρι. Έχει δηλώσει και πριν από χρόνια πως θα έκανε τα πάντα για να τον δει να πανηγυρίζει κάτι σπουδαίο με την φανέλα της Αργεντινής και βάζει στόχο και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ. Ο Μέσι από την πλευρά του τον αποθέωσε λίγο μετά τη νίκη επί της Κολομβίας και την πρόκριση στον τελικό του Copa America, με τον Μαρτίνες πέρα από τη δική του προσωπική επιτυχία, να βάζει σε προτεραιότητα και την εξιλέωση του «μάγου».