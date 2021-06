Αργεντινή - Χιλή: Γκολ με φαουλάρα ο Μέσι! (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι μπήκε ορεξάτος στο Copa America και άνοιξε το σκορ κόντρα στη Χιλή με φαουλάρα.

Μέσι εσύ σούπερ σταρ! Ο Αργεντίνος στην πρεμιέρα της ομάδας του στο φετινό Copa America κόντρα στη Χιλή άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ. Ηταν το 73ο τέρμα του με τη φανέλα της Αργεντινής. Παράλληλα, ήταν το πρώτο γκολ - φάουλ με την εθνική έπειτα από 1672 ημέρες. Το τελευταίο ήταν κόντρα στην Κολομβία στις 15 Νοεμβρίου 2016!

