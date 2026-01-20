Ο πρωθυπουργός του Μαρόκο στο πλευρό του Ντίαθ: «Έχεις μπει στις καρδιές όλων των Μαροκινών»

Ο πρωθυπουργός του Μαρόκο, Αζίζ Ατζανούχ, έστειλε το δικό του μήνυμα υποστήριξης στον Μπραΐμ Ντίαθ, μετά το χαμένο του πέναλτι στον τελικό του Κόπα Άφρικα.

Ο Μπραΐμ Ντίαθ, από ήρωας, έγινε ο μοιραίος πρωταγωνιστής στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, στον οποίο το Μαρόκο ηττήθηκε από την Σενεγάλη, εξαιτίας και του χαμένου πέναλτι αλα «πανένκα» που εκτέλεσε ο νεαρός αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Από την Κυριακή το βράδυ (18/01), τα μηνύματα συμπαράστασης στον Ντίαθ έρχονται κατα χιλιάδες, αφού σύσσωμος ο ποδοσφαιρικός κόσμος, πρώην και νυν συμπαίκτες του, στέκονται στο πλευρό του διεθνή επιθετικού, δείχνοντας του την υποστήριξη τους σε μία αρκετά δύσκολη, για τον ίδιο, στιγμή της καριέρας του.

Το δικό του μήνυμα συμπαράστασης έστειλε και ο πρωθυπουργός του Μαρόκο, Αζίζ Ατζανούχ, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια με τα καλύτερα λόγια υπέρ του 26χρόνου εξτρεμ των «μερένχες».

«Έχω ένα ιδιαίτερο μήνυμα, επειδή είδα ότι ο Μπραΐμ Ντίαθ, επηρεάστηκε πολύ από αυτό (το χαμένο πέναλτι). Στην πραγματικότητα, ήταν η αποκάλυψη αυτής της διοργάνωσης και ο πρώτος της σκόρερ», σημείωσε ο Μαροκινός πρόεδρος την Δευτέρα (19/01) σε ομιλία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια της ολομέλειας.

«Επέλεξε να ενταχθεί στην εθνική μας ομάδα και να φορέσει τη φανέλα του Μαρόκου. (Μπραχίμ) Δεν εντάχθηκες απλώς στην εθνική μας ομάδα, μπήκες στις καρδιές όλων των Μαροκινών», συμπλήρωσε ο Αγιανούχ.

Ο Μαροκινός αξιωματούχος μίλησε επίσης με ενθαρρυντικά λόγια για την εθνική ομάδα, τόνισε το «μαχητικό πνεύμα» και τις «εμφανείς προσπάθειές» τις οποίες έκανε, παρά την ήττα της στον τελικό του Ραμπάτ από τη Σενεγάλη, αναγνωρίζοντας παράλληλα πως «το ποδόσφαιρο έχει νίκες και ήττες» και ότι «η τύχη δεν ήταν με το μέρος μας».