Τη νομική οδό θα ακολουθήσει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου μετά την (προσωρινή) αποχώρηση της Σενεγάλης από τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο κακός χαμός έγινε στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του τελικού του Copa Africa, όταν ένας καταλογισμός πέναλτι λίγο έλειψε να τινάξει το παιχνίδι στον αέρα!

Συγκεκριμένα οι Σενεγαλέζοι δεν πήραν και πολύ ψύχραιμα την απόφαση να στηθεί η μπάλα στην άσπρη βούλα υπέρ του Μαρόκου για μαρκάρισμα του Ντιούφ πάνω στον Μπραίμ Ντίαθ και αποχώρησαν για λίγη ώρα από το χορτάρι, κατόπιν παραίνεσης του προπονητής τους.

Τελικά η Σενεγάλη δεν το τράβηξε ως τα άκρα, επέστρεψε στο γήπεδο και στο τέλος κατέκτησε και το τρόπαιο, όμως το Μαρόκο δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένο από τη συμπεριφορά του αντιπάλου του. Όπως ενημέρωσε μάλιστα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, οι Μαροκινοί θα ακολουθήσουν τη νομική οδό εναντίον της Σενεγάλης για όσα συνέβησαν στον πολύκροτο τελικό.

«Η Βασιλική Μαροκινή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, κατέθεσε ένσταση σχετικά με την αποχώρηση της ομάδας της Σενεγάλης από το γήπεδο του ημιτελικού αγώνα απέναντι στην εθνική ομάδα του Μαρόκου, καθώς και για τα γεγονότα που ακολούθησαν μετά την ανακοίνωση του διαιτητή για έγκυρο πέναλτι υπέρ της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, τα οποία επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και το ηθικό των παικτών.

Από την άλλη πλευρά, η Βασιλική Μαροκινή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους τους Μαροκινούς φιλάθλους που παρέμειναν πιστοί στην εθνική ομάδα με τη μαζική τους παρουσία και τις υποδειγματικές εκδηλώσεις υποστήριξης σε όλους τους αγώνες της εθνικής ομάδας και στους υπόλοιπους αγώνες. Επίσης ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της ηπειρωτικής διοργάνωσης» τονίζεται στην ανακοίνωση.