Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Η νίκη της Σενεγάλης στο τελικό προκάλεσε επεισόδια στο Παρισι (νid)

Η νίκη της Σενεγάλης επί του Μαρόκου στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, οδήγησε σε σκηνές αγαλλίασης, αλλά και επεισοδίων σε αρκετές περιοχές του Παρισιού.

Η Σενεγάλη κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής νικώντας το Μαρόκο με 1-0 στην παράταση, την Κυριακή (17/01) στο Ραμπάτ, σε έναν τελικό αρκετά τεταμένο, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χάος, γκρεμίζοντας με το χειρότερο δυνατό τρόπο το όνειρο του Μαρόκου να κατακτήσει την κούπα μέσα στην έδρα του.

Η νίκη της Σενεγάλης, γιορτάστηκε έντονα και σε περιοχές εκτός της αφρικανικής χώρας. Για παράδειγμα, η μεγαλειώδης αυτή επικράτηση, πυροδότησε σκηνές αγαλλίασης αλλά και βίας σε αρκετές γειτονιές του Παρισιού (πάνω από 500.000 Σενεγαλέζοι κατοικούν στην Γαλλία), συμπεριλαμβανομένων των Barbès και Château Rouge στο 18ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η βραδιά σημαδεύτηκε επίσης από αρκετά επεισόδια, τα οποία σημειώθηκαν κατά κύριο λόγο στα Ηλύσια Πεδία, που βρίσκονται στο 8ο διαμέρισμα, όπου οι συγκεντρώσεις είχαν αρχικά απαγορευτεί, με αποτέλεσμα να υπάρξουν καταδιώξεις μεταξύ οπαδών και αστυνομίας.

Des milliers de personnes se rassemblent à Château Rouge, à Paris pour célébrer la victoire du Sénégal.#CAN2025 #SENMAR #MARSEN pic.twitter.com/XwUEnafWuK January 18, 2026

Η αρχική αναφορά από το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας σημειώνει πως η αστυνομία προχώρησε σε 63 συλλήψεις κατοίκων, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά 14 αστυνομικοί υπέστησαν ελαφρά τραύματα κατά τη διάρκεια των ταραχών.

Les incidents se poursuivent jusqu'a 4H du matin sur les Champs-Élysées après la finale de la #CAN2025. pic.twitter.com/p7kYVUYD0r — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 19, 2026

Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της γαλλικής αστυνομίας: «Αυτές οι αυθόρμητες συγκεντρώσεις υποστηρικτών, αρχικά εορταστικές, δημιούργησαν περιορισμένες διαταραχές της δημόσιας τάξης, ιδιαίτερα στην περιοχή του Παρισιού, της Λυών και της Αβινιόν και οδήγησαν στην σύλληψη των ταραχοποιών».