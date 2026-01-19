Ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Μπραΐμ Ντίαθ, ξέσπασε σε κλάματα μετά από την αποτυχημένη εκτέλεση πέναλτι αλά πανένκα στο τελευταίο λεπτό του τελικου του Κόπα Άφρικα.

Ο Μπραΐμ Ντίαθ ξέσπασε σε κλάματα μετά την αποτυχημένη εκτέλεση πέναλτι αλά πανένκα που στέρησε από την χώρα του, τον πρώτο της τίτλο μετά από 50 χρόνια, στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ο οποίος είχε ως νικήτρια την Σενεγάλη.

🚨Brahim Diaz is crying after Morocco lost to Senegal in the AFCON final🥹



We are all with him❤️ pic.twitter.com/b04VewOnxZ January 18, 2026

Ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, που όπως ήρθαν τα πράγματα εξελίχθηκε σε μοιραίο πρωταγωνιστή της βραδιάς, κέρδισε ένα, τουλάχιστον αμφιλεγόμενο, πέναλτι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, με το σκορ στο 0-0, δίνοντας στο Μαρόκο μια χρυσή ευκαιρία να αρπάξει το ηπειρωτικό στέμμα.

Ωστόσο, η Σενεγάλη απάντησε στην ετυμηγορία του VAR, διοργανώνοντας μια αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας, με τον προπονητή Παπέ Τιο να διατάζει τους παίκτες του να επιστρέψουν από τα αποδυτήρια μετά από 16 λεπτά διακοπής.

Όταν οι Σενεγαλέζοι παίκτες τελικά πείστηκαν να βγουν από το τούνελ, χάρη στον αρχηγό τους Σάντιο Μανέ ο οποίος σήκωσε λίγο αργότερα ψηλά στον ουρανό του Ραμπάτ την κούπα, ο Ντίαθ έσπευσε να εκτελέσει το πέναλτι, μόνο και μόνο για να τον καθυστερήσει περαιτέρω ο τερματοφύλακας Εντουάρντ Μεντί.

Ο νεαρός επιθετικός στη συνέχεια, ανεξήγητα, έκανε εκτέλεση αλά «Πανένκα» και το αδύναμο πέναλτι του, κατέληξε ήπια στην αγκαλιά του Μεντί και έτσι το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί ο Πάπε Γκέιγ σκόραρε το νικητήριο γκολ με εκπληκτικό τρόπο για τη Σενεγάλη στο 94ο λεπτό και έφερε το τρόπαιο στα χέρια των Αφρικανών για δεύτερη φορά τα τελευταία τρία τουρνουά.

Brahim Díaz was left in tears after being taken off, moments after missing a late penalty as Senegal went on to take the lead. pic.twitter.com/XQo8RzeSKz — CentreGoals. (@centregoals) January 18, 2026

90+ 13 | 🇲🇦𝐒𝐀𝐕𝐄



Panenka stopped! Brahim Díaz fails to beat the keeper#TotalEnergiesAFCON2025 #UBCAFCON2025 pic.twitter.com/bpBkmbKSyg — UBC UGANDA (@ubctvuganda) January 18, 2026

Ο μέσος, ο οποίος όπως ήταν λογικό αντικαταστάθηκε στις αρχές της παράτασης, εθεάθη να κλαίει στο τέλος του αγώνα και φαινόταν εντελώς απογοητευμένος καθώς παρέλαβε το βραβείο του Χρυσού Παπουτσιού από τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, με τα πέντε του τέρματα να είναι αρκετά για να τερματίσει την διοργάνωση ως πρώτος σκόρερ.

Brahim Díaz accepted the AFCON top scorer award in tears after a heartbreaking night. pic.twitter.com/Ttvqc5uGZX — CentreGoals. (@centregoals) January 18, 2026

«Είχε πολύ χρόνο πριν εκτελέσει το πέναλτι, κάτι που πρέπει να τον ενόχλησε και να τον επηρέασε. Αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που συνέβη. Έτσι επέλεξε να εκτελέσει το πέναλτι και έτσι το εκτέλεσε. Πρέπει να κοιτάξουμε μόνο μπροστά τώρα», δήλωσε καταρρακωμένος ο προπονητής του Μαρόκο, Ουαλίντ Ρεγκραγκί, στην συνέντευξη Τύπου μετά την απονομή του τροπαίου.

Regragui blast Pape Thiaw for walking off the pitch, which affected Diaz's spot kick



"I believe the long delay before the pen caused Diaz to lose focus. It is shameful that we projected such an image of Africa, especially with a coach asking his players to leave the field." pic.twitter.com/KHuQtCjDgz January 18, 2026

Ο Μεντί από την άλλη όταν ρωτήθηκε για τη συνάντησή του με τον Ντίαθ πριν από την εκτέλεση του πέναλτι, απάντησε: «Τι είπαμε ο ένας στον άλλον; Αυτό είναι μεταξύ μας. Το κάναμε μαζί και επιστρέψαμε μαζί, αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι απόψε».

Ο θρύλος της Νιγηρίας, Τζον Όμπι Μίκελ, που συνεργάστηκε με το BBC και είχε τον ρόλο του σχολιαστή στον τελικό, φοβόταν τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η ακατανόητη αυτή απόφαση στον παίκτη.

«Αυτό χαλάει όλα όσα έχει κάνει καλά ο Ντίαθ σε αυτό το τουρνουά. Θα είναι συντετριμμένος. Αυτό θα είναι δύσκολο γι' αυτόν, για εβδομάδες, για μήνες. Και πάλι, είναι κρίμα να τον βλέπουμε έτσι. Έκανε ένα εξαιρετικό τουρνουά. Σκόραρε πέντε γκολ και ήταν ο απόλυτος σταρ. Είναι λυπηρό να τον βλέπουμε να κάνει κάτι τέτοιο».