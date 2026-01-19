Σενεγάλη - Μαρόκο: Η χαμένη ευκαιρία της χρονιάς από τους Σενεγαλέζους (vid)
Δεν σταματούσε να προσφέρει... περιεχόμενο τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής! Σε ένα άκρως επεισοδιακό ματς με κορύφωση στις καθυστερήσεις για το πέναλτι του Μαρόκο, οι δυο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας. Εκεί όπου η Σενεγάλη πήρε το προβάδισμα με γκολ του Γκέιγ, όμως στο 110΄ σπατάλησε την ευκαιρία της χρονιάς για να πετύχει δεύτερο γκολ.
Σε εκείνο το σημείο συγκεκριμένα ο Σέριφ αρχικά νικήθηκε από τον Μπόνο στο τετ-α-τετ, πήρε όμως το ριμπάουντ και σε κενό τέρμα κατάφερε να στείλε τη μπάλα δίπλα από το δοκάρι. Στο τέλος πάντως δεν το πλήρωσε, καθώς το 1-0 έμεινε μέχρι τέλους κι έχρισε την ομάδα του Παπέ Τιαό πρωταθλήτρια Αφρικής.
