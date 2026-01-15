Ποινή τεσσάρων αγώνων και πρόστιμο επιβλήθηκε στον Σαμουέλ Ετό μετά από ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του προημιτελικού Καμερούν - Μαρόκο στο Copa Africa.

H πειθαρχική επιτροπή της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου επέβαλλε απαγόρευση τεσσάρων αγώνων και πρόστιμο ύψους περίπου 17.000 ευρώ στον Σαμουέλ Ετό για ανάρμοστη συμπεριφορά στο Copa Africa.

Ο Ετό, ο οποίος είναι Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Καμερούν, παραβίασε τις αρχές του αθλητικού πνεύματος κατά τη διάρκεια του προημιτελικού Καμερούν - Μαρόκο, συγκεκριμένα εθεάθη να κάνει χειρονομίες οργισμένος κατά των αποφάσεων των διαιτητών.

Ο Πρόεδρος της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας, Πατρίς Μοτσέπε ήταν παρών στο στάδιο, στο Ραμπάτ, και είδε τις απρεπείς χειρονομίες του Ετό. Την Δευτέρα, ο κυβερνητικός φορέας του αφρικανικού ποδοσφαίρου ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνα σχετικά με τις βίαιες συγκρούσεις και την απαράδεκτη συμπεριφορά ορισμένων παικτών και αξιωματούχων κατά τη διάρκεια των προημιτελικών αγώνων.

Στον αντίποδα, η Ομοσπονδία του Καμερούν τάχθηκε κατά της απόφασης χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία ως μια που δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για τις βασικές απαιτήσεις μιας δίκαιης δίκης και τάχθηκε υπέρ του Ετό.

Ο πρώην σταρ της Μπαρτσελόνα και της Ίντερ, από όταν ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου το 2021, έχει αναμειχθεί σε σκάνδαλα και διαμάχες, ενώ έχει κατηγορηθεί και για ανάρμοστη συμπεριφορά και κακή διαχείριση, με ορισμένους παράγοντες του ποδοσφαίρου να διαμαρτύρονται επίσης για σοβαρές ατασθαλίες εντός της Ομοσπονδίας της χώρας.