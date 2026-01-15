Με τον Μπρούνο να χάνει πέναλτι, η Νιγηρία ηττήθηκε 4-2 στα πέναλτι από το Μαρόκο του Ελ Καμπί, το οποίο πέρασε στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Το Μαρόκο θα παλέψει ενάντια στη Σενεγάλη για το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, καθώς μετά το 0-0 σε 120 λεπτά αγώνα, επικράτησε 4-2 στα πέναλτι της Νιγηρίας και πέρασε στον μεγάλο τελικό.

Εκ των μοιραίων για τους ηττημένους ο Μπρούνο, που έχασε πέναλτι, με την ομάδα του Ελ Καμπί, που είχε βγει αλλαγή, να χαμογελά! Την Κυριακή (18/01, 21:00) ο μεγάλος τελικός, με αντιπάλους του Σενεγαλέζους, στον μικρό τελικό με την Αίγυπτο οι Σούπερ Αετοί.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή στο ματς ήρθε στο ένατο λεπτό, με τον Ντίαθ να πλασάρει από πλάγια θέση και να στέλνει άουτ την μπάλα. Στο 15', οι Νιγηριανοί απάντησαν, με τον Μπουνού να αποκρούει το σουτ του Λούκμαν. Η κεφαλιά του Ελ Αϊναουί στο 21' πέρασε άουτ, ενώ η εκτέλεση φάουλ του Χακίμι στο 34' είχε ανάλογη κατάληξη, με τον Σαϊμπαρί να υποχρεώνει σε ωραία επέμβαση του Νουαμπάλι.

Ο τερματοφύλακας των Σούπερ Αετών σταμάτησε και την προσπάθεια του Εζαλζουλί στο 52', με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να ανεβάσουν ρυθμό στη συνέχεια αλλά να εξουδετερώνουν η μία στην άλλη. Ο Νουαμπάλι έβαλε νέο στοπ στον Εζαλζουλί στο 83', με το 0-0 να παραμένει μέχρι το φινάλε και το ματς να οδηγείται στην παράταση. Εκεί δεν άλλαξε απολύτως τίποτα, με την πρόκριση να κρίνεται στα πέναλτι, εκεί όπου ο Μπουνού σταμάτησε Τσουκβέζε και Μπρούνο, με το τελικό 4-2 να στέλνει τους διοργανωτές στον τελικό.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Νιγηρία: Νουαμπάλι, Οσάγι-Σάμουελ, Ατζάγι, Μπάσεϊ, Μπρούνο, Ονιέκα (120+1' Τσουκβέζε), Ονιεντίκα (83' Σιμόν), Ιγουόμπι, Λούκμαν, Όσιμεν (118' Ονουάτσου), Άνταμς (98' Ντέλε-Μπασίρου)

Μαρόκο: Μπουνού, Χακίμι, Αγκέρντ, Μασίνα, Μαζραουί, Ελ Αϊναουί, Ντίαθ (107' Ακομάς), Ελ Κανούς (84' Ταργκαλίν), Σαϊμπαρί (118' Μπεν Σεγκίρ), Εζαλζουλί (103' Εν-Νεσίρι), Ελ Καμπί (84' Ιγκαμάν)