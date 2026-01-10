Αλγερία - Νιγηρία: «Κουβάρι» στη λήξη με πρωταγωνιστή Ζιντάν (vid)

Αγγελική Μαγκανά
Λούκα Ζιντάν και Φισάγιο Ντέλε - Μπασίρου ήρθαν στα χέρια δημιουργώντας το απόλυτο χάος μετά τον αποκλεισμό της Αλγερίας από την Νιγηρία στο Copa Africa.

Θλιβερές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου μετά τον αγώνα Αλγερία - Νιγηρία στο Μαρακές για τα προημιτελικά του Copa Africa. Μετά το τέλος του αγώνα και τον αποκλεισμό της Αλγερίας με 2-0 ακολούθησε το απόλυτο χάος.

Όπως δείχνει και βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, μετά τη λήξη του αγώνα η ένταση κορυφώθηκε μεταξύ των ποδοσφαιριστών με αρνητικούς πρωταγωνιστές τον τερματοφύλακα της Αλγερίας, Λούκα Ζιντάν και τον επιθετικό των Νιγηριανών, Φισάγιο Ντέλε - Μπασίρου να έρχονται στα χέρια.

Στον αγωνιστικό χώρο εισέβαλε και το σταφ της Αλγερίας, που έβαλε στο στόχαστρο και τους διαιτητές της αναμέτρησης. Οι εντάσεις όμως δεν σταμάτησαν εκεί καθώς στην μεικτή ζώνη ακολούθησε σύρραξη μεταξύ δημοσιογράφων., εικόνες που αμαυρώνουν τη διοργάνωση και το ποδόσφαιρο γενικότερα.

