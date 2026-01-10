Αλγερία - Νιγηρία: «Κουβάρι» στη λήξη με πρωταγωνιστή Ζιντάν (vid)
Θλιβερές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου μετά τον αγώνα Αλγερία - Νιγηρία στο Μαρακές για τα προημιτελικά του Copa Africa. Μετά το τέλος του αγώνα και τον αποκλεισμό της Αλγερίας με 2-0 ακολούθησε το απόλυτο χάος.
Όπως δείχνει και βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, μετά τη λήξη του αγώνα η ένταση κορυφώθηκε μεταξύ των ποδοσφαιριστών με αρνητικούς πρωταγωνιστές τον τερματοφύλακα της Αλγερίας, Λούκα Ζιντάν και τον επιθετικό των Νιγηριανών, Φισάγιο Ντέλε - Μπασίρου να έρχονται στα χέρια.
Στον αγωνιστικό χώρο εισέβαλε και το σταφ της Αλγερίας, που έβαλε στο στόχαστρο και τους διαιτητές της αναμέτρησης. Οι εντάσεις όμως δεν σταμάτησαν εκεί καθώς στην μεικτή ζώνη ακολούθησε σύρραξη μεταξύ δημοσιογράφων., εικόνες που αμαυρώνουν τη διοργάνωση και το ποδόσφαιρο γενικότερα.
Luca Zidane s'est battu avec Fisayo Dele-Bashiru en fin de match... En deuxième partie de vidéo, le corps arbitral pris à partie par le staff algérien.— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 10, 2026
Fin de match catastrophique à Marrakech... https://t.co/ncMM5Ovt9a pic.twitter.com/Np456X9Vne
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.