Αλγερία - Νιγηρία: Κλωτσιές μεταξύ δημοσιογράφων στη μεικτή ζώνη (vid)
Το ταξίδι της Αλγερίας στο φετινό Κύπελλο Εθνών Αφρικής ολοκληρώθηκε άδοξα στον σκόπελο των προημιτελικών, καθώς η Νιγηρία με ασίστ του Μπρούνο Ονιαμαέτσι πήρε τη νίκη με 2-0 και μαζί το εισιτήριο για τους «4» στη διοργάνωση.
Μετά το φινάλε της αναμέτρησης σημειώθηκε ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων, η οποία ωστόσο ωχριά μπροστά στα όσα σημειώθηκαν λίγο αργότερα στη μεικτή ζώνη μεταξύ δημοσιογράφων!
Συγκεκριμένα οι Αλγερινοί ρεπόρτερ που ταξίδεψαν μαζί με την εθνική τους ομάδα στο Μαρόκο φαίνεται πως δεν πήραν και πολύ ψύχραιμα τον αποκλεισμό, κάτι που φάνηκε από τα όσα διαδραματίστηκαν στη μεικτή ζώνη.
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media φαίνεται αρχικά μια τεταμένη ατμόσφαιρα, η οποία κλιμακώθηκε όταν άρχισαν να ρίχνουν κλωτσιές ο ένας στον άλλον!
Ambiance électrique en zone mixte après la défaite de l’Algérie face au Nigeria 🇩🇿🇳🇬 pic.twitter.com/uK5w4Fkxho— Le360 (@Le360fr) January 10, 2026
