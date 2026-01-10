Με πρωταγωνιστή τον Όσιμεν και με τον Μπρούνο να έχει ασίστ, η Νιγηρία νίκησε 2-0 την Αλγερία και έκλεισε ραντεβού με το Μαρόκο στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Για 14η φορά στις 16 τελευταίες της παρουσίες στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, η Νιγηρία θα δώσει το παρών στα ημιτελικά του θεσμού, καθώς καθάρισε με 2-0 την ακίνδυνη Αλγερία και έκλεισε θέση στην τετράδα, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο. Κάτι που σημαίνει πως θα έχουμε ερυθρόλευκο... εμφύλιο, με τον Μπρούνο να αντιμετωπίζει τον Ελ Καμπί!

Με το διακύβευμα να είναι μεγάλο, οι δύο ομάδες μπήκαν προσεκτικά στο ματς, με το πρώτο μέρος να μην περιλαμβάνει ιδιαίτερα μεγάλες φάσεις. Αντιθέτως, το δεύτερο μέρος ξεκίνησε πολύ διαφορετικά, με τους Νιγηριανούς να βάζουν γερές βάσεις πρόκρισης.

Στο 47', ο Μπρούνο έκανε ωραία σέντρα από τα αριστερά και ο Όσιμεν με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, ενώ δέκα λεπτά αργότερα, ο φορ της Γαλατάσαραϊ πέρασε σε ρόλο δημιουργού, πασάροντας στον Άνταμς, που απέφυγε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Οι Σούπερ Αετοί διατήρησαν με άνεση το προβάδισμα μέχρι το φινάλε, χάνοντας ευκαιρίες και για μεγαλύτερο σκορ και σφράγισαν έτσι το εισιτήριο για τα ημιτελικά για μία ακόμη φορά.