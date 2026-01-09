Ελ Καμπί: Ασταμάτητος στο Copa Africa με ασίστ κόντρα στο Καμερούν (vid)
Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο Copa Africa δίνοντας την ασίστ στο γκολ του Μπραΐμ Ντίαθ για το 1-0 του Μαρόκου κόντρα στο Καμερούν.
Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί έχει πάρει φόρα και δεν σταματάει στο Copa Africa. O επιθετικός του Ολυμπιακού, βασικός στο αρχικό σχήμα της ομάδας, ήταν καθοριστικός για άλλη μια φορά για το Μαρόκο κόντρα στο Καμερούν.
Στο 26' ο Μαροκινός ήταν καθοριστικός για να συμβάλει στο να πάρει το προβάρισμα η χώρα του αφού σέρβιρε την ασίστ στον Μπραΐμ Ντίθ με σκαστή κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ για το προβάδισμα του Μαρόκου.
