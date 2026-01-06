Η Αλγερία λύγισε με 1-0 στην παράταση την Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό μετά το άσφαιρο ενενηντάλεπτο (0-0) και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Copa Africa.

Η Αλγερία δεν είχε πολύ εύκολο έργο κόντρα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς χρειάστηκε τον έξτρα χρόνο της παράτασης για να επικρατήσει 1-0 μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας και θα αντιμετωπίσει την Νιγηρία στα προημιτελικά το Σάββατο (10/1, 18:00).

Η Αλγερία ήταν καλύτερη σε όλο τον αγώνα έχοντας αρκετές επικίνδυνες φάσεις. Το χρυσό γκολ ήρθε στο 119' από τον Μπουλμπίνα που ήρθε από τον πάγκο. Με ένα εξαιρετικό διαγώνιο δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στο δίχτυα δίχως να μπορεί να αντιδράσει ο τερματοφύλακας των αντιπάλων.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τον Μουτουσαμί του Ατρομήτου στο αρχικό σχήμα το πάλεψε, αλλά στο τέλος λύγισε κι έμεινε εκτός διοργάνωσης.