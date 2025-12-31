Οι παίκτες της Ανγκόλα πανηγύριζαν το γκολ της Τυνησίας εναντίον της Τανζανίας, καθώς πίστευαν πως είχαν προκριθεί στην επόμενη φάση του Κόπα Άφρικα, με το τελικό αποτέλεσμα να τους διαψεύδει.

Η Τυνησία αντιμετώπισε χθες (30/12) την Τανζανία στα πλαίσια της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με τις δύο ομάδες να παραμένουν ισόπαλες με σκορ 1-1 και να προκρίνονται αμφότερες στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονταν για το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν πέρα από την Νιγηρία και την Ουγκάντα, που βρίσκονταν στον ίδιο όμιλο, η Ανγκόλα, η οποία «ανταγωνιζόταν» με την Τανζανία για το ποια χώρα θα καταλάβει την τελευταία θέση ανάμεσα στους καλύτερους τρίτους των ομίλων που περνάνε στα νοκ άουτ του θεσμού.

Η Ανγκόλα με δύο βαθμούς και ρεκόρ 2-3 ήθελε απλά νίκη της Τυνησίας έστω και με 1-0 για να προκριθεί. Μάλιστα η Τυνησία προηγούταν με 1-0 στο ημίχρονο του αγώνα με τους παίκτες της «Μαύρης Αντιλόπης» να βλέπουν το παιχνίδι από το ξενοδοχείο τους στο Μαρόκο και να πανηγυρίζουν έξαλλα το γκολ του Γκάρμπι, θεωρώντας πως έχουν εξασφαλίσει την συνέχεια τους στο τουρνουά.

Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη, καθώς ο Σαλούμ ισοφάρισε για την Τανζανία στο 48ο λεπτό και έτσι έσβησε κάθε όνειρο πρόκρισης για την Ανγκόλα, με τον ίδιο και τους συμπαίκτες του να είναι εκείνοι που πανηγύρισαν στο τέλος της αναμέτρησης, έστω και αν ήρθαν ισόπαλοι.