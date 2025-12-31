Την δική της ιστορία στο Κόπα Άφρικα έγραψε η Ουγκάντα που έγινε η πρώτη χώρα στην διοργάνωση που χρησιμοποίησε και τους τρεις τερματοφύλακες της σε ένα μόνο παιχνίδι.

Η Ουγκάντα αναμετρήθηκε χθες με τη Νιγηρία στα πλαίσια της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με τους τυπικά φιλοξενούμενους να επικρατούν με 1-3 χάρη στα γκολ του Ονουάτσου (28') και Ονιεντίκα (62', 67').

Η Ουγκάντα μπορεί να αποκλείστηκε από την συνέχεια του τουρνουά, όμως πριν φύγει μας χάρισε μία «ιστορική» στιγμή. Πιο συγκεκριμένα έγινε η πρώτη χώρα στην ιστορία της διοργάνωσης που χρησιμοποίησε και τους τρεις διαθέσιμους τερματοφύλακες της σε ένα μόνο παιχνίδι.

Αναλυτικότερα, στην αρχική ενδεκάδα ξεκίνησε ο τερματοφύλακας και αρχηγός της ομάδας Ντένις Ονιάγκο, ο οποίος αντικαταστάθηκε όμως στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου από τον Σαλίμ Μαγκούλα, εξαιτίας ενός μικρο-τραυματισμού.

Η εμφάνιση του Μαγκούλα βέβαια αποδείχθηκε κάτι παραπάνω από σύντομη καθώς 11 λεπτά μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για απόκρουση έξω από την περιοχή και έτσι αποχώρησε από τον αγώνα, με την Ουγκάντα να μένει με 10 παίκτες.

Την θέση του πήρε ο τρίτος στην ιεραρχία κίπερ, Ναφιάν Αλιότσι, που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Αιθιοπίας για λογαριασμό της Μεκάλ, ο οποίος δυστυχώς αποδείχθηκε μοιραίος καθώς δέχθηκε δύο γκολ μέσα σε 5 λεπτά και στέρησε από την ομάδα του την δυνατότητα να διεκδικήσει κάτι από το ματς.